Adalet Bakanı Gül canlı yayında soruları yanıtladı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin, "İşçi-işveren uyuşmazlıklarında eskiden ihtiyariydi. Şimdi zorunlu hale getirdik. 6 aylık bir modeli incelediğimizde, 104 bin dava açılmışken, bu sene 24 bin küsur dava açılmış mahkemede aynı zaman diliminde, 6 ayda." dedi. Kanal 24 televizyonunda canlı yayında soruları yanıtlayan Gül, arabuluculuk sitemiyle yargının yükünü azalttıklarını söyledi. Gül, vatandaşların davaların uzun sürmesiyle ilgili kaygıları olduğunu belirterek, "Ben de bir avukat olarak müvekkillerime en çok anlatmakta zorlandığım 'davaların ne zaman biteceği, önümüzü görelim' sorularıydı. Bizim temel hedefimiz, güven veren adalet sistemini tesis etmek. Önümüzdeki dönemde de güven veren adaleti tesis edeceğiz." dedi. Özellikle FETÖ'cülerin tasfiyesiyle bu konuda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Gül, yargıya güven ve yargının iş yükünün azaltılmasının en önemli iki başlıkları olduğunu kaydetti. Gül, Yargıtay'ın iş yükünün azaltılması konusunda da önemli mesafe katettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunu daha da geliştirecek, uygulamadaki aksaklıkları giderecek düzenlemeleri yapacağız. Bir diğer husus da arabuluculuk getirdik. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında eskiden ihtiyariydi. Şimdi zorunlu hale getirdik. 6 aylık bir modeli incelediğimizde, 104 bin dava açılmışken, bu sene 24 bin küsur dava açılmış mahkemede aynı zaman diliminde, 6 ayda. 75 bin dava mahkemenin önüne gelmemiş, anlaşmışlar. Yüzde 70'lik anlaşma oranı var. 3, 5, 10 sene sonra alacağı parayı hemen alıyor. Alın teri kurumadan. Bu sistemi başarıyla uyguladık. Bu mahkemelerin iş yükünü azaltıyor. Dosyalar azaldıkça mahkemeler 8 ay sonrasına değil 1 ay sonrasına gün verecek.Vatandaşlarımız davalarını daha erken bitirecek. Bunu işçi-işveren için yaptık. 6 ay izleyelim dedik. İzledik, başarıyla uygulanıyor. Eksiklerimizi de takip ettik. Bundan sonra amacımız, ticari uyuşmazlık davalarına da arabuluculuğu getirmek. Alacak verecek davaları var. Mahkemeye gidiyor faiz biniyor. Biri ödemek istiyor, biri ödeyemiyor. Mahkeme sonuçlanmadan da ödeyemiyor. Dolayısıyla diğer alternatif yolları da genişletmeye çalışıyoruz."