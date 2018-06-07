Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ davalarıyla ilgili olarak, "2018 sonunda bu yargılamaların artık Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum. Fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz." dedi.

İNCE'NİN İDDİALARI



Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili olarak 'Usulüne uygun istenmedi' iddiasını değerlendiren Gül, "CHP heyeti Gülen'in iade dosyasını inceledi, iyi olmuş denmesini beklemiyoruz. Muharrem İnce, kendisini arayan Amerikalının ismini vermek zorunda. Kamuoyunun İnce'yi kimin aradığını öğrenme hakkı var. " dedi.

YUNANİSTAN'IN SKANDAL 'DARBECİ ASKERLER' KARARI



Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesi hakkında, "Derhal, böyle bir talep bile olmadan 'Biz bunu iade ediyoruz' deyip vermek, demokrasinin bir gereğidir... Bu konuda maalesef bu ve benzeri ülkeler, hukuki talebimizi siyasi mülahazalarla reddetmektedir. Bu da hukuk açısından büyük bir katliam, skandaldır." diye konuştu.

AA



