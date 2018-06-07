HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin devam eden FETÖ davalarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Gül ayrıca, Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen iddialarıyla ilgili olarak, 'Kendisini arayan Amerikalının İsmini açıklamak zorunda' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ davalarıyla ilgili olarak, "2018 sonunda bu yargılamaların artık Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum. Fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz." dedi.

İNCE'NİN İDDİALARI

Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili olarak 'Usulüne uygun istenmedi' iddiasını değerlendiren Gül, "CHP heyeti Gülen'in iade dosyasını inceledi, iyi olmuş denmesini beklemiyoruz. Muharrem İnce, kendisini arayan Amerikalının ismini vermek zorunda. Kamuoyunun İnce'yi kimin aradığını öğrenme hakkı var. " dedi.

YUNANİSTAN'IN SKANDAL 'DARBECİ ASKERLER' KARARI

Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesi hakkında, "Derhal, böyle bir talep bile olmadan 'Biz bunu iade ediyoruz' deyip vermek, demokrasinin bir gereğidir... Bu konuda maalesef bu ve benzeri ülkeler, hukuki talebimizi siyasi mülahazalarla reddetmektedir. Bu da hukuk açısından büyük bir katliam, skandaldır." diye konuştu.

AA


PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, sahurda gençleri ağırladıCumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, sahurda gençleri ağırladı
Ak Parti'li Mehdi Eker: İşsizliğin müsebbibi terör örgütüdürAk Parti'li Mehdi Eker: İşsizliğin müsebbibi terör örgütüdür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül adalet bakanı

En Çok Okunan Haberler

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 35 yorum
sen devleti değil....ince sana kedi bile teslim edil mez
nasıl size 17 yıl teslim edilip de sattığınız gibi değil mi peşkeş çektiğiniz gibi Devleti milleti gençleri geleceği hayallerimizi Devletin kamu mallarını Devleti'ni okullarını devletin askeri kumpas kurmaları Devleti'nde amirine memuruna her şeyine kumpas kurmaları nasıl yaptığınız gibi öyle mi sizin var ya öyle başınıza bir şey gelecek ki Fethullah bile sizi kurtaramayacak
Kozmik odayı satan akp ye hiçbir sır teslim edilemez
kim oldugunu secimden sonra aciklayacakmis ama secilirse bak simdi sirf bu yuzden inceye oy veren vardir emin olun secim vaadi secilirsem soylerim amerikaliyi...
hiçte zorunda değil siz neyi belgelendirdiniz..!!!
mıt teşkikatı iyi çalışmıyor demek
kim aradi cevap ver
ya bi sus bir de sen çıkma . sayın ince her konuda haklı ve dobra konuşuyor!!! yenilik adına TAMAM diyoruz
24 hazirandan sonra verecek Muharrem abimiz baskanimiz
Ben söyleyeyim Beyaz saray çaycisi fetöcü abdi aradi
ya muharremin lafini neden ciddiye aliyosunuz sayin hükumetim...çamur at izi kalsın...arkasında bi dayanagi olmayan birsuru yalan uydurur o...gel bakalim muharrem dendiginde oradaki konusmasi ne kadar yalançi oldugunu gosterdi...bunlara alissak iyi olur. ön teker nereye giderse arka tekerde oraya giderr...ha kemaaallll ha muharrem armut dibine düstü...bosverin bu zâtlara laf yetistircem diye ugrasmayin biz cevaplarini vercez nasil olsa
mahrem incenin son çırpınışları kaybedeceksin...
Sen ülkede adalet var mı bunun cevabını ver ?
önce genel başkanınız diplomasını açıklasın gerisi kolay ;)
İnce de öyle bir yürek varmıki ?ismini kesinlikle açıklayamaz..
Bakan bey neyden korkuyor acaba?
SİZ GİZLİ TANIKLARLA PAŞALARI TERÖRİST İLAN EDEREK 5-6 YIL BOŞ YERE YATIRDINIZ.... ALDANMIŞIZ DEYİP GEÇTİNİZ.... İNCE ZAMANI GELİNCE AÇIKLAR.... SİZ NE ZAÖAM AÇIKLAYACAKSINIZ.... ACILIM SÜRECİNDE GİZLİ PAZARLIKLARI AÇIKLAYIN ÖNCE ....
BARRRAAK OBAMA ARAMIŞ EE NE OLACAK NE YAPACAKSINIZ AMERIKAYA ??
Türkiye'nin CB adayının Amerikalıların tezlerini savunması. Çok acı. "Bizdeki muhalefet iktidarı düşürme pahasına vatanı düşürmeye razıdır!" NFK
fetocular henüz daha yakalanmadı ??? yakalananlar gariban bank asyaya havalesi gelen,kapısının önünden geçen,içeri girip 500 tl ye hesap açıyormusunuz diye soranlar??? Eyyy esas pensilvanyaya gidenler ,hoca efendinin elini öpenler ,mendilini alanlar,bir emrin var mı hocam diyenler dışarıda !!! yalan yazanı Allah görüyor!!! Allahu ekber
Hiç te öyle bir zorunluğu yoktur. Zırvalıyorlar. Günlerdir Kim aradı polemiği var. Sen evraklarını usulüne uygun teslim etmediysen, kimin aradığının ne önemi var ?? Ama bunu bilerek, ısrarla yalan söylüyorlar.
kozmik odaya girilecek emri veren kimselere niye bu bilgiyi versin ki?sen işini sağlam yapsaydın bu konu konuşulmazdı şimdi...
a ka pe değilmiydi kozmik odayı hainlere açan , bülen e suikast yalanı ile subayları tutuklayan , GENELKURMAY BAŞKANINI terör örgütü kurmak ve yönetmekten içeri atan , ne istediler de vermeyen , ben i kandırdılar milletim affetsin diyen ????? buraya sığmaz yaptıkları !!!!
Vayyy bakana bak. Bakan olduğunu hatırladı.
muharrem ince bir taraflarından uyduruyor. chpliler de biliyor yalan söylediğini ama bunu kabul etmek işlerine gelmiyor. baksanıza hangi yorumlar ne kadar beğeni almış sayfada.
sizinde kamuoyuna açıklamak zorunda olduğunuz çok şey var ama sizden tık yok işinize gelene hemen cevap yetiştiriyorsunuz işinize gelmedi mi tık yok önce size sorduklarını cevaplayın
çamur at izi kalsın hesabı yada birileri yine bunları kandırmış.
Siz bugüne kadar hangi soruya devam verdiniz de , muharrem inceyi sorguluyorsunuz. Her tarafınızdan şaibe, her tarafınızda bilinmezlik, her tarafınızda karanlık soru işaretleri, siz ilk önce bunları millete söyleyin bakalım, adamlar her haltı yiyiyorlar, zeytinyağı misali suyun yüzüne çıkıyorlar, Yaptıkları yanlışları hataları başkaları yapmış gibi ona buna saldırıyorlar. Yuh. size oy yok. Tamam
haberleri yalan,iftira ve biatçılık olan kamuoyunu bilmesin.
Enişteye sorsun. :)))
Cem yılmaz : hangi otel kim söyledi ?
Allah'ım sen ülkemizi koru görünür görünmez musubetleeden muhafaza et.
SAYIN BAKAN, "MAN" ADASI BELGELERİ İÇİN DE SAVCIYA TESLİM EDİN DEDİNİZ VE TESLİM EDİLDİ DEĞİL Mİ? PEKİ SONRA NE OLDU ACABA? HABERİNİZ VAR MI? ADALET BAKANI OLARAK BU KONUDA NELER YAPTINIZ? T A M A M.
abdullatif şener ismini açıkladı zaten.siz bilmiyormusunuz sanki kiminle görüştüğünü.
ne iktidar iktidar ne muhalefet adam gibi muhalefet al birini bir ötekine 16 yıldır benimde oy verdiğim iktidar bitmiş ülkeyi çıkmaza sokmuş karşındaki muhalefete baksan tek amacı RTE gitsin ne olursa olsun adam gibi ne bir vizyonları var nede bir projeleri olan yine gariban halka olucak bütün siyasetçiler yalancı hangi partili olursa olsun Türkiye'de siyasetinde siyasetçinin de ana kimyası sadece yalan dolan bu eskidendi böyleydi yarinlardada böyle olucak siyasetçilerin alayının Allah belasını versin
Diğer Haberler
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.