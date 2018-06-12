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Adalet Bakanı Gül: İnce'yi hangi Amerikalı, kim aradı? (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

'EĞİTİME AYRILAN PAYI YÜZDE 2'DEN, 6'YA ÇIKARDIK' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te okullarında derece yapan öğrencilere yönelik düzenlenen bilgisayar dağıtım törenine katıldı.

Adalet Bakanı Gül: İnce'yi hangi Amerikalı, kim aradı? (2)

'EĞİTİME AYRILAN PAYI YÜZDE 2'DEN, 6'YA ÇIKARDIK'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te okullarında derece yapan öğrencilere yönelik düzenlenen bilgisayar dağıtım törenine katıldı. Gül, merkez Şahinbey ilçesinde ortaokul ve liselerde dereceye giren öğrencilere hediye edilen bilgisayarların dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği gençlere yapılan yatırımın her şeyden önemli olduğunu söyledi.
Geçmiş dönemlerde öğretmenlerin parasını vermek için borç alındığını ifade eden Gül, "Öğretmenin parasını ödemek için kapı kapı gezen liderler vardı. Şimdi 1 milyona yaklaşan öğretmen atamamız var. Her şeyin başı eğitim. Eğitime ayrılan payı yüzde 2'den yüzde 6'nın üzerine çıkardık. Bütçeden eğitime en çok pay ayıran ülkeler sıralamasında Türkiye dünyada ilk sırada" dedi.
Konuşmaların ardından Gül, 435 başarılı öğrenciye bilgisayarlarını teslim etti.

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Adalet Bakanı Gül: İnce'yi hangi Amerikalı, kim aradı? (2)Adalet Bakanı Gül: İnce'yi hangi Amerikalı, kim aradı? (2)Adalet Bakanı Gül: İnce'yi hangi Amerikalı, kim aradı? (2)

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