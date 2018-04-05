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- Adalet Bakanı Gül: "(Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları hedef alan ifadeleri) Siz İstanbul'dan kalkıp sınırda Mehmetçik ile hemhal olan birilerine ancak teşekkür edersiniz ama hakaret etmeye hakkınız yok. Siz de gidin siz de beraber olun, yakışan budur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "(Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları hedef alan ifadeleri) Siz İstanbul'dan kalkıp sınırda Mehmetçik ile hemhal olan birilerine ancak teşekkür edersiniz ama hakaret etmeye hakkınız yok. Siz de gidin siz de beraber olun, yakışan budur"

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Anahtar Kelimeler:
adalet bakanı Afyonkarahisar

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