Adalet Bakanı Gül, Konya'da:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "3 Kasım 2019'daki seçimle beraber Türkiye, artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yönetilecek. Bundan sonra sistem kişilerin karizmatikliğinden dolayı istikrar değil, sistemin kendi özelliğinden dolayı kurumsal bir istikrar kalıcı hale gelmiş olacak." dedi.

Gül, bir otelde düzenlenen Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de demokrasinin engellendiği dönemlerin yaşandığını söyledi.

Türkiye'de milli iradenin tahkim edilmesi sürecinde birçok acıların ve tecrübelerin görüldüğünü belirten Bakan Gül, demokrasi mücadelesinde kazananın millet iradesi olduğunu dile getirdi.

Gül, Türkiye'de demokrasi tarihinde iki hattın çatışma halinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi sandıktan hangisi çıkarsa çıksın milletin değil vesayetçilerin, belli odakların ülkeyi yönetmesi gerektiğini, seçkinlerin yönetmesi anlayışını, diğeri de sandıktan çıkan iradenin bu ülkeyi yönetmesi anlayışını güden çizgidir. Sandıktan çıkan milli iradeyi savunanlarla 'bu millet sandıktan çıksa da bu ülkeyi seçkinler, belli bir elit zümre, bürokratik oligarşi vesayet üretecek' diye düşünen zihniyet. Bu iki çizgi her zaman mücadele etmiştir."