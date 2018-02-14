HABER

Adalet Bakanı Gül: "(Şehit Özalkan'ın emekli ikramiyesine haciz işlemi başlatılması) Yozgat Barosuna, avukat hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için müracaatta bulunduk. Baroya çağrım: Bu konudaki disiplin hükümlerinin gereğinin yapılarak, d

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 11:20 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "(Şehit Özalkan'ın emekli ikramiyesine haciz işlemi başlatılması) Yozgat Barosuna, avukat hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için müracaatta bulunduk. Baroya çağrım: Bu konudaki disiplin hükümlerinin gereğinin yapılarak, dosya ile ilgili gerekli incelemenin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül şehit Yozgat Barosu Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık’ın Ak Parti ve MHP ziyareti

Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık’ın Ak Parti ve MHP ziyareti

Bektaşoğlu, Meclis’te Giresun’un sorunlarını anlattı

Bektaşoğlu, Meclis’te Giresun’un sorunlarını anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

Başbakan Yıldırım'dan Afrin'de düşen helikoptere ilişkin açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Afrin'de düşen helikoptere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.