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Adalet Bakanı Gül, siyaset akademisine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 21:02 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Konya İl Başkanlığının 18.

Adalet Bakanı Gül, siyaset akademisine katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Konya İl Başkanlığının 18. Siyaset Akademisinde genç siyasetçi adayları ile bir araya geldi. Bakan Gül, AK Parti’nin iktidara gelmesi ile birlikte vesayetçi yönetim anlayışının ortadan kalktığını söyledi.
AK Parti’nin geleneksel hale getirdiği siyaset akademisinin 18’ncisi Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleşti. Programa katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti’den önce vesayetçi anlayışın olduğunu belirterek, "AK Parti 2007 yılında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti Siyaset Akademisini kazandırmış bir partidir. Çünkü AK Parti siyaseti laf ile siyaseti kuru vaatler ile siyaseti aldatma üzerine değil siyasetti bilimle, siyaseti sonuç alma ile siyaseti vatandaşların sorunlarını tespit etme ve çözme anlayışıyla, misyonu ve vizyonuyla düşünen bir siyasi harekettir. Çünkü siyaset tarzı değişti Türkiye’nin AK Parti ile beraber... Eskiden hesap vermeyen bir siyaset anlayışı vardı. AK Parti ile birlikte AK Parti milletten hiçbir şekilde iradesini almayan hiçbir gücün bu ülkeyi yönetmeyeceği ve milletten başka hiç kimseye hesap vermeyeceğini bu ülkeye tarzı siyaset olarak öğretti. Türkiye’de bu milleti vatandaşımızı sadece vergi veren oy veren bir vatandaş kitlesi olarak olarak gören siyaset anlayış vardı. Vatandaş Ali amca, Ayşe teyze oğlunu askere gönder, vergini ver, oyunu ver... Ülkeyi kim yönetecek? Ülkeyi ağa babaları yönetecek. Vatandaş Ahmet amca, Ali amca, Ayşe teyze yönetmeyecek. İşte bu anlayışın adı vesayetçi anlayıştı” dedi.

“AK Parti ilklerin partisidir”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da AK Parti’nin ilklerin partisi olduğunu belirtti. Sorgun, “Akademinin 10 yılı geride kaldı. 2008-2018 18.Dönem ve 60 binin üzerinde katılımcı. AK Parti ilklerin partisi ve ilkelerin partisidir” ifadelerini kullandı.

“Yapılamaz denen icraatları ortaya koyduk”
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ise, “AK Parti, siyaseti olması gerektiği çizgisine taşımak için büyük badireler yaşayarak bugünlere getirdi. İlk çıkış gününde sözünde, kararında millette olduğunu hiçbir şeyin de eskisi gibi olmayacağına dair liderimiz, kurucu genel başkanımız Cumhurbaşkanımızın uçuş fermanı Türkiye’yi 17 yılda bu noktaya getirdi. Ve her toplantıda şunu ifade etmişti: AK Parti siyasette müseccel marka olacak diye, gerçekten kısa bir süre sonra iktidara geldik. Yapılamaz denen büyük icraatları ortaya koyduk ve Türk siyasetini gençleştirdi” dedi.
Program sonunda AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Bakan Abdulhamit Gül’e hediye takdim etti.

Adalet Bakanı Gül, siyaset akademisine katıldı

Adalet Bakanı Gül, siyaset akademisine katıldı

Adalet Bakanı Gül, siyaset akademisine katıldı

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