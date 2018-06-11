Adalet Bakanı Gül şoförlerle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "24 Haziran'da ülkedeki kazanımların daha da büyümesi için 'Durmak yok, yola devam' demeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gül, Servisçiler ve Minibüsçüler Derneği üyeleriyle bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, AK Parti'den önce istikrarsızlıklar nedeniyle halkın fakirleştiğini söyledi.

AK Parti iktidarıyla ülkenin hızla büyüdüğünü ifade eden Gül, önceden faize giden gelirlerin artık yatırım ve hizmete dönüştüğünü kaydetti.

Ülkenin büyümesiyle vatandaşın cebinin, huzurunun ve sofrasının büyüdüğünü anlatan Gül, eskiden insanların yoksulluk nedeniyle hastanelerde mahsur kaldığını, şimdi ise para vermeden tedavi imkanı bulduklarını aktardı.

Gül, Türkiye'nin büyüme verilerini hatırlatarak, büyüme rakamlarının dünyadaki rakamlarla kıyaslandığında ülkenin geldiği noktanın daha net görüldüğünü vurguladı.

Yapılan tüm hizmetlerin insanlar için olduğunu belirten Gül, "24 Haziran'da ülkedeki kazanımların daha da büyümesi için 'Durmak yok, yola devam' demeliyiz. Sizlerden bu yüzden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Haziran'da Gaziantep'te miting yapacağını söyleyen Gül, herkesi mitinge davet etti.

İftara, şoförlerin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da katıldı.



