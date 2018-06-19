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Adalet Bakanı Gül soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 13:11 | Son Güncelleme

Abdulhamit Gül: - "(İcrayla çocuğu görme hakkı) İki taraftan birinin çocukları göstermemesi durumunda icraya para yatırılarak çocukları görme imkanı yakalanılıyor ama buna son verecek bir tasarı hazırlıyoruz" - "(Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiası) Almanya'ya, iade ve yakalanması konusunda talepte bulunuldu. Almanya'nın kendi hukukuna göre çalışmaları başlattığı bilgisine ulaştık. Almanya'nın da talebimize bir an evvel olumlu yanıt vererek neticelendirmesini bekliyoruz" - "(FETÖ ile mücadele) Burada darbeye girişen kişilerin en ağır şekilde cezasını almasını bekliyoruz. Bunu yaparken de bir skora, istatistiğe değil, adalete bel bağladık. O anlamda çalışmalar titizlikle devam ediyor"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşanma veya boşanma davası sürecinde icra daireleri aracılığıyla çocuğu görme hakkına ilişkin, "İki taraftan birinin çocukları göstermemesi durumunda icraya para yatırılarak çocukları görme imkanı yakalanılıyor ama buna son verecek bir tasarı hazırlıyoruz." dedi.

Gül, Haber Türk Televizyonu'nda canlı yayında soruları yanıtladı.

Şiddet olaylarından en çok etkilenen kesimin kadın ve çocuklar olduğunu, bu yüzden hükümetleri dönemlerinde bu kesimlerin korunmasına yönelik bazı düzenlemeler yaptıklarını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Yargılamanın konusu olmuş hususlarla ilgili hazırlığımızı yaptık. Mağdurlara tazminattan istihdama kadar çalışmalar yapıldı. Önemli bir konu bu. Mağdura verilecek tazminatın miktarı konusunda çalışmalar yapılıyor. Sosyal devlet anlayışıyla bir tasarı hazırladık. Diyelim ki kadın ya da çocuk suçtan zarar gördü, mağdur oldu ve suçluyla aynı mahallede yaşıyor. İcabında bu suçluyla karşılaşmamalarıyla ilgili düzenleme yaptık."

Gül, boşanma veya boşanma davası sürecinde çocukların taraflara tesliminin vicdani bir konu olduğunu dile getirerek, "İki taraftan birinin çocukları göstermemesi durumunda, icraya para yatırılarak çocukları görme imkanı yakalanılıyor ama buna son verecek bir tasarı hazırlıyoruz. Çocukların bu anlamda eşyayı teslim eder gibi muamele görmesini istemiyoruz. Eğer göstermeyen olursa başvuracak ama bir para ödenmeyecek." ifadelerini kullandı.

Gül, kadına yönelik şiddetle ilgili çok önemli mesafeler katedildiğini ancak daha kapsayıcı düzenlemelerle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla çalışıldığını ifade etti.

- Gülen'in iade süreci

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade süreciyle ilgili de Gül, şunları kaydetti:

"Gülen'in iadesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti çok titizlikle çalıştı. İade talepleri ABD yetkililerine iletilmiştir, adli yazışmalar ile belgeler gönderilmiştir. Yani yapılması gerekenlerin hepsi yapılmıştır. İade süreciyle ilgili usulüne uygun yapılmadığına dair iddia da ortaya atıldı ama arkadaşlar gelip inceledi ve bir eksiklik olmadığı belli oldu. İade süreciyle ilgili çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanlığı heyetiyle beraber Adalet Bakanlığı personeli de bu süreci yürütüyor."

Gül, ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Türk askerinin dün Münbiç'te devriye faaliyetine başlamasına ilişkin, "Münbiç ile ilgili de önemli adımlar atıldı. Başarılı adımlar sağlandı. Türkiye'nin ilişkileri kazan-kazan olarak, ülkemizin çıkarları doğrultusunda devam ediyor. Yakında yeniden bir araya gelinecek. Adalet Bakanlığının ilgili personeli de toplantıya katılacak. Diyalogların daha olumlu gittiğini görüyorum ABD ile birlikte." değerlendirmesini yaptı.

- "Almanya'ya iade ve yakalanması konusunda talepte bulunuldu"

Anadolu Ajansının (AA), FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün Almanya'da bir evde saklandığına ilişkin haberinin hatırlatılması üzerine Gül, "Almanya'ya iade ve yakalanması konusunda talepte bulunuldu. Almanya'nın kendi hukukuna göre çalışmaları başlattığı bilgisine ulaştık. Almanya'nın da talebimize bir an evvel olumlu yanıt vererek neticelendirmesini bekliyoruz. Umudumuz bu yönde. Uluslararası ilişkilerin hukuki gereği de budur. Bu konuda olumsuz bir netice de yok, olumlu neticeyi bekliyoruz." diye konuştu.

- FETÖ ile mücadeledeki son durum

Gül, FETÖ ile mücadele noktasında gelinen süreci de değerlendirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu sene sonunda darbe yargılamalarının hemen hemen tamamının, büyük bir çoğunluğunun nihayete ereceğini bekliyoruz. Türk yargısı bağımsızdır. Bizim beklediğimiz, kim suçluysa onun mahkumiyeti, kim suçsuzsa onun da beraat etmesidir. Burada darbeye girişen kişilerin en ağır şekilde cezasını almasını bekliyoruz. Bunu yaparken de bir skora, istatistiğe değil, adalete bel bağladık. O anlamda çalışmalar titizlikle devam ediyor."

Gizlenmeyi kendisine şiar edinen FETÖ mensuplarının kriptolarıyla da mücadele edilmeye devam edileceğini aktaran Gül, OHAL Komisyonu kurarak, temiz insanların zarar görmemesini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Gül, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin de ilk turda neticelendirileceğini beklediğini sözlerine ekledi.

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abdülhamit gül Adil Öksüz FETÖ Gaziantep icrayla çocuğu görme

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