Adalet Bakanı Gül: Suruç'ta yapılan saldırıyı kınıyorum (2)

'TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki bayramlaşma sırasında, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un hücrede tek başına kalmamasını isteyen bir kişiye, "Türkiye bir hukuk devletidir; kimin tutuklanacağına kimin serbest kalacağına mahkemeler karar verir" karşılığını verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cuma namazının ardından Ulu Cami'de vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyesi olduğu belirtilen bir kişi, Bakan Gül'e bir ricası olduğunu ifade ederek, "Sayın Bakanım, sizden bir ricamız olacak. Biz Alparslan Kuytul hoca efendinin 130 gün tek başına bir hücrede yalnız başına mahpus kalmasından gerçekten müteessir bulunmaktayız" dedi. Bu kişi, Kuytul'un mahkemeye çıkarılmasını, suçlu ya da suçsuz olduğuna karar verilmesini beklediklerini söyledi.

Bakan Gül ise Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çekip, "Türkiye bir hukuk devletidir; kimin tutuklanacağına, kimin serbest kalacağına ancak mahkemeler karar verir. Değil bakan, değil başbakan, cumhurbaşkanı bile karar veremez. O yüzden mahkemeler karar alacaktır. Kimse savcıya talimat veremez" yanıtını verdi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)

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