Adalet Bakanı Gül, Vali Demirtaş’ı ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Hava yoluyla kente gelen Bakan Gül, açılışlar gerçekleştirip incelemelerde bulunmasının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri ile kent protokol tarafından valilik bahçesinde karşılanan Bakan Gül, daha sonra şeref defterini imzaladı. Bakan Abdülhamit Gül, şeref defterini imzalamasının ardından Vali Mahmut Demirtaş’la bir süre görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.