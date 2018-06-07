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Adalet Bakanı Gül: "(Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesi) Derhal, böyle bir talep bile olmadan 'Biz bunu iade ediyoruz' deyip vermek, demokrasinin bir gereğidir... Bu konuda maalesef bu ve benzeri ülkeler, hukuki talebimizi siyasi mülaha

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 12:53 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "(Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesi) Derhal, böyle bir talep bile olmadan 'Biz bunu iade ediyoruz' deyip vermek, demokrasinin bir gereğidir... Bu konuda maalesef bu ve benzeri ülkeler, hukuki talebimizi siyasi mülahazalarla reddetmektedir. Bu da hukuk açısından büyük bir katliam, skandaldır."


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