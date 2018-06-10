HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adalet Bakanı Gül'den İnce'ye yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Şimdi çıkıp cumhurbaşkanı adayı olan birisinin FETÖ'cülerin kullandığı yalanları, tezleri milletin gözünün içine baka baka dillendirmesi büyük bir hata ve gerçek dışıdır" - "Geldiğimiz noktada önce usulsüzlük vardı, şimdi 'Deliller yeterli değil' deniyor. FETÖ'nün darbe girişimini yaptığına dair delil olmadığını söyleyen FETÖ'cülerdir. Kalkıp bir cumhurbaşkanı adayının bunu söylemesi de FETÖ'cülerin ekmeğine yağ sürer" - "Sayın İnce, ABD'den sizi kim aramıştır, başkentten mi, Pensilvanya'dan mı, California'dan mı hangi eyaletten kim aramıştır sizi? Bu soruya halen cevap vermemiştir. Acaba sayın İnce işletildi mi? ABD'den değil de başka bir yerden arandı, işletildi de böyle bir iddiayı gündeme getirmiştir?"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarına ilişkin, "Şimdi çıkıp cumhurbaşkanı adayı olan birisinin FETÖ'cülerin kullandığı yalanları, tezleri milletin gözünün içine baka baka dillendirmesi büyük bir hata ve gerçek dışıdır." dedi.

Gül, Gaziantep Havalimanı'nın genişletilmesi için düzenlenen temel atma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak amacıyla önemli bir tesisin Gaziantep'te temelinin atıldığını söyledi.

Otoparkıyla körüklü terminali, viyadüklü kavşağıyla büyük bir tesisin Gaziantep'in hizmetine gireceğini aktaran Gül, temel atma törenindeki konuşması sırasında Türkiye'nin gelişiminden bahsederken bir uçağın da uçuşa geçtiğini hatırlatarak, "Türkiye gerçekten şahlanıyor. Bu dönem artık yükselme dönemi. Bunu da hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'yi daha da büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine, şunları belirtti:

"İddiaların hiçbirinin geçerliliği yok. 15 Temmuz'a 'Kontrollü darbe' diyenlerin, 15 Temmuz sonrasında alınan tedbir kararlarına 'Asıl darbe' diyenlerin başka bir şey söylemesini de beklemiyoruz. Zaten bu konuda durdukları nokta da milletle aynı değil. 'Çeviriler yapılmadı' gibi iddialar zamanında FETÖ'cülerin kullandığı ve tükettiği iddialar. Bunun doğru olmadığı da ispatlanıp belgelendi. Tekrar yeni bir şeymiş kimler servis ediyor, dikkat etsinler. Çünkü bunlar zamanında FETÖ'cülerin kullandığı iddialardı, onlar bile artık söylemekten çekindiler çünkü işin öyle olmadığı ortaya çıktı. Şimdi çıkıp cumhurbaşkanı adayı olan birisinin FETÖ'cülerin kullandığı yalanları, tezleri milletin gözünün içine baka baka dillendirmesi büyük bir hata ve gerçek dışıdır."

İddiaları yalanlayan Bakan Gül, şöyle dedi:

"Eğer böyle bir şey doğru olmasaydı 'Gelin inceleyin.' diyebilir miydik? Biz çıkıp, 'Hodri meydan inceleyin.' dedik. Eksiklik veya farklılık olsa bunu diyemezdik. Geldiğimiz noktada önce usulsüzlük vardı, 'Şimdi deliller yeterli değil.' deniyor. FETÖ'nün darbe girişimini yaptığına dair delil olmadığını söyleyen FETÖ'cülerdir. Kalkıp bir cumhurbaşkanı adayının bunu söylemesi de FETÖ'cülerin ekmeğine yağ sürer. ABD'liler bile böyle bir şeyi iddia etmezken aksini söylemek usulden esasa geçmek doğru söylemediklerinin ispatıdır."

Adalet Bakanlığının gelen belgeleri incelediğini, gerekli tercümeleri yaptığını, içeriğin mevzuata uygunluğunu araştırdığını anlatan Gül, bunu en iyi bilen kişilerin de hakim ve savcılar olduğunu vurguladı.

Gelinen noktada İnce'nin cevaplaması gereken bazı sorular olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Sayın İnce, ABD'den sizi kim aramıştır, başkentten mi, Pensilvanya'dan mı, California'dan mı hangi eyaletten kim aramıştır sizi? Bu soruya halen cevap vermemiştir. Acaba Sayın İnce işletildi mi? ABD'den değil de başka bir yerden arandı, işletildi de böyle bir iddiayı gündeme getirmiştir? Hiçbir kimse delil olmadığına dair bir şey söylemezken böyle bir iddiada bulunulması da devletin vermiş olduğu mücadeleye haksız ithamdan başka bir şey değildir. Bu konuda birilerinin aradığı telefona değil de Türkiye'nin devletine hakimine, savcısına inanmasını beklerdik ama beklentimiz ne olursa olsun realite farklı olacaktır."

Tüm iade taleplerinin, belgelerin klasörüyle ABD'ye ulaştırıldığını ve bu konuda hiçbir eksik olmadığını aktaran Gül, "Burada İnce'ye düşen ABD'ye diğer ülkelere, 'Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin taleplerini neden yerine getirmiyorsunuz, neden darbecilere sahip çıkıyorsunuz.' diye sesini yükseltmesidir. Burada ya kompleks, ya cahillik ya da iyi niyetli olmayan bir tutumla Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumlarını itham etmek hiçbir şekilde yakışık almıyor. Beklenen budur ama beyhude bir beklentidir." sözlerine yer verdi.

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (2)Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (2)
Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınızAkşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül FETÖ Gaziantep Gülen'in iadesi muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.