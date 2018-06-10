Adalet Bakanı Gül'den İnce'ye yanıt

Otoparkıyla körüklü terminali, viyadüklü kavşağıyla büyük bir tesisin Gaziantep'in hizmetine gireceğini aktaran Gül, temel atma törenindeki konuşması sırasında Türkiye'nin gelişiminden bahsederken bir uçağın da uçuşa geçtiğini hatırlatarak, "Türkiye gerçekten şahlanıyor. Bu dönem artık yükselme dönemi. Bunu da hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'yi daha da büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"İddiaların hiçbirinin geçerliliği yok. 15 Temmuz'a 'Kontrollü darbe' diyenlerin, 15 Temmuz sonrasında alınan tedbir kararlarına 'Asıl darbe' diyenlerin başka bir şey söylemesini de beklemiyoruz. Zaten bu konuda durdukları nokta da milletle aynı değil. 'Çeviriler yapılmadı' gibi iddialar zamanında FETÖ'cülerin kullandığı ve tükettiği iddialar. Bunun doğru olmadığı da ispatlanıp belgelendi. Tekrar yeni bir şeymiş kimler servis ediyor, dikkat etsinler. Çünkü bunlar zamanında FETÖ'cülerin kullandığı iddialardı, onlar bile artık söylemekten çekindiler çünkü işin öyle olmadığı ortaya çıktı. Şimdi çıkıp cumhurbaşkanı adayı olan birisinin FETÖ'cülerin kullandığı yalanları, tezleri milletin gözünün içine baka baka dillendirmesi büyük bir hata ve gerçek dışıdır."

"Eğer böyle bir şey doğru olmasaydı 'Gelin inceleyin.' diyebilir miydik? Biz çıkıp, 'Hodri meydan inceleyin.' dedik. Eksiklik veya farklılık olsa bunu diyemezdik. Geldiğimiz noktada önce usulsüzlük vardı, 'Şimdi deliller yeterli değil.' deniyor. FETÖ'nün darbe girişimini yaptığına dair delil olmadığını söyleyen FETÖ'cülerdir. Kalkıp bir cumhurbaşkanı adayının bunu söylemesi de FETÖ'cülerin ekmeğine yağ sürer. ABD'liler bile böyle bir şeyi iddia etmezken aksini söylemek usulden esasa geçmek doğru söylemediklerinin ispatıdır."

Adalet Bakanlığının gelen belgeleri incelediğini, gerekli tercümeleri yaptığını, içeriğin mevzuata uygunluğunu araştırdığını anlatan Gül, bunu en iyi bilen kişilerin de hakim ve savcılar olduğunu vurguladı.

Gelinen noktada İnce'nin cevaplaması gereken bazı sorular olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Sayın İnce, ABD'den sizi kim aramıştır, başkentten mi, Pensilvanya'dan mı, California'dan mı hangi eyaletten kim aramıştır sizi? Bu soruya halen cevap vermemiştir. Acaba Sayın İnce işletildi mi? ABD'den değil de başka bir yerden arandı, işletildi de böyle bir iddiayı gündeme getirmiştir? Hiçbir kimse delil olmadığına dair bir şey söylemezken böyle bir iddiada bulunulması da devletin vermiş olduğu mücadeleye haksız ithamdan başka bir şey değildir. Bu konuda birilerinin aradığı telefona değil de Türkiye'nin devletine hakimine, savcısına inanmasını beklerdik ama beklentimiz ne olursa olsun realite farklı olacaktır."