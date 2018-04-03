Adalet Bakanı Gül’ün Azerbaycan temasları devam ediyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temasları devam ediyor.

Resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Zakir Garalov ve Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile bir araya geldi.

Bakan Gül ile Garalov’un görüşmesinde, Afrin teröristlerden temizlendiği için Gül’ü tebrik eden Zakir Garalov, "Azerbaycan halkı Türk devletine karşı darbe girişimine sert bir şekilde itiraz etti" dedi.

Azerbaycan’ın sevinci, kederi ve gururunun Türkiye’nin sevinci, kederi ve gururu olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Gül ise, "Darbeye karşı demokrasinin yanında, Türkiye’nin yanında Azerbaycan durdu ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün ilgili devlet erkanına ve Azerbaycan halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, temasları kapsamında daha sonra Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile bir araya geldi. Usubov, Gül’e Azerbaycan’ın zor anlarında Türkiye yardımlarını esirgemediği için teşekkür etti. Bakan Gül de, "İnşallah biz de bu ziyaretle birlikte adli konularda işbirliğini daha da ileri noktaya getirmeye çalışacağız. Türkiye terör ve terör örgütleriyle çok yoğun mücadele eden bir ülkedir. Birçok ülke terörle mücadelede işbirliği diye bir şeyler söylüyorlar ama bu konuda gerçekten, fiilen DEAŞ, PKK, YPG, FETÖ gibi insanlığı tehdit eden terör örgütleriyle en aktif mücadeleyi Türkiye vermektedir. Bu konuda Türkiye gerçekten dünyaya örnek olan bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Son olarak Afrin’de çok önemli bir operasyon yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı ile yine Türkiye’yi, hem de bütün insanlığı tehdit eden terör örgütlerine karşı çok önemli bir başarı elde ettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, yarın Azerbaycan temaslarını tamamlayarak Bakü’den ayrılacak.