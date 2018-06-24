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Adalet Bakanı Gül'ün oy kullandığı sandık "Erdoğan" dedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığında en çok oyu Erdoğan aldı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Gaziantep'te oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanlığında en çok oyu Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Gaziantep'te başlayan oy kullanma işleminin 17.00'de tamamlanmasının ardından sandıktaki oyların sayımına başlandı.

Adalet Bakanı Gül'ün oy kullandığı Hasan Celal Güzel Ortaokulundaki 1030 numaralı sandıkta sayımlar tamamlandı. 372 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta, 344 seçmen tercihini yaptı.

Buna göre sandıktaki oylardan cumhurbaşkanlığı için verilen oylardan 168'ini Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Kalan oyların 133'ünü Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce, 16'sını İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener, 14'ünü HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, 9'unu da Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu paylaştı.

Sandıktaki 4 oy ise geçersiz sayıldı.

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Gaziantep Oy Sandık seçim

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