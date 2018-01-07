Adalet Bakanı: Recep Tayyip Erdoğan müdafaası, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır

Son Güncelleme 3 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 07.01.2018 14:21 |3 saat önce

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin yanı başında terör koridoru oluşturulmak istendiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna izin vermemesinden rahatsız olunduğunu söyledi. Bakan Gül, "Recep Tayyip Erdoğan müdafaası: Medine müdafaasıdır, Abdulhamithan müdafaasıdır, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır, milli mücadele müdafaasıdır, milli kurtuluş müdafaasıdır, Şahinbey'dir, Şehitkamil'dir, bağımsız güçlü büyük Türkiye mücadelesidir" dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı kongresine katıldı. Onat Kutlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve partililerin de katıldığı kongrede konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, kimsenin Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini söyledi. 15 Temmuz'u '2'nci Kurtuluş Savaşı' olarak değerlendiren Bakan Gül, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'un adı, milli mücadeledir, 2'nci Kurtuluş Savaşı'dır. 15 Temmuz'da bu millet bir an bile düşünmeden ülkesi için, canı vatanı için sokaklara tankların karşısına meydan okuyarak mücadele etti. Dost da, düşman da gördü ki bu millet işgal edilemez bu millete pranga vurulamaz. Alt alta, üstü üste geldiler ama milletimizi geçemediler. Asla da geçemeyecekler. Kıyamete kadar bu ülke, bu millet, bağımsız bir şekilde, özgür bir şeklide varlığını sürdürecektir. Bunu 15 Temmuz'da dost, düşman, herkes gördü. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece kimse Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir." 'BU ANLAYIŞIN, ÜLKEMİZE VEREBİLECEK HİÇBİR ŞEYİ YOKTUR' CHP'yi de siyaseti seviyesizleştirmekle suçlayan Bakan Gül, şöyle devam etti: "Bugün siyaseti seviyesizleştirmek isteyen ve bunda da kısmen başarılı olan anlayış ana muhalefetin ortaya koyduğu ötekileştirici, dışlayıcı, kavgacı, seviyesiz üsluptur. Türkiye'de siyaseti daima kendi seviyelerine çekmek için gayret gösteren bu anlayışın, ülkemize verebilecek hiçbir şeyi yoktur. AK Parti olarak, asla ve asla ülkemizi daha fazla büyütmekten, daha iyi yerlere getirmekten geri durmayacağız. Bu tür kısır çekişmelere hiç takılmadan taş üstüne taş koyarak yolumuza devam edeceğiz. Biz laf yetiştirmek, dışlayıcı bir üslupla konuşan bu muhalefetle yarışacak değiliz. Biz kendimizle yarışırız. AK Parti olarak Türkiye'yi 3 kat büyüttük, şimdi nasıl olur da 5 kat büyütürüz, 10 kat büyütürüz onun derdindeyiz."

'TÜRKİYE OYUN OYNAYAN BİR ÜLKE DEĞİL, KURAN BİR ÜLKE' Türkiye'nin üzerinde oyun oynanan değil, oyun kuran ülke haline geldiğini ifade eden Bakan Gül, şöyle devam etti: "AK Parti ile birlikte Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye artık oyun oynayan bir ülke değil, oyun kuran bir ülke haline gelmiştir. Türkiye üzerine oyunlar oynamak isteyen bütün senaryoları Allah'ın izni, milletimizin yardımı ve desteğiyle tarihin çöp tenekelerine atmayı başarmış bir ülkedir. Bu ülkede gençlerimiz bizzat bir kısmını hatırlıyor ama büyüklerimiz bilir bu ülke, seçilmiş bir Başbakan'ın idam edildiği tarihi yaşadı. Darbecilere selam duran bürokratik oligarşinin bu ülkeyi nerelere getirdiğini yaşayan bir ülkeyiz, bir milletiz. Bu ülkede taş üstüne taş koymak isteyen kim varsa engelledirler. İşte ilk defa 15 Temmuz'da milletimiz 'Biz Menderes'e sahip çıkamadık ama Recep Tayyip Erdoğan'ı kurda- kuşa yedirmeyiz' dedi. Ülkeye, milli iradeye sahip çıktılar. İşte bu yüzden bu millet yenilmez ve bileği bükülmez. Türkiye'yi Suriye yapmak, bölmek isteyenler oldu. Ama hamdolsun birlik, beraberlik ve güçlü liderliği sayesinde çok şükür bu arzu edilen olumsuzluğu yaşamadı. Çünkü bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşımızın hepsi birinci sınıf vatandaştır" diye konuştu.

Sınır hattında terör koridoru oluşturulmak istendiğini ve buna izin verilmeyeceğini kaydeden Bakan Gül, şunları söyledi: "Yanı başımızda bir terör koridoru oluşturmak isteyenler var. 'Bu terör koridorunu sizlere kurdurmam, ben bu oyunu bozarım' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan olduğu için rahatsız oluyorlar. Ama bu millet de bütün olup biteni görüyor. Bizim mücadelemizin temeli, Türkiye'nin bağımsızlığıdır. Yanı başımızda, şurada bir terör koridoru kurulsa, bundan en fazla etkilenecek ülke Allah korusun bizim ülkemizdir. Ama buna asla izin vermeyeceğiz. Bilmem kaç bin kilometre öteden gelip benim burnumun dibine, sen teröristlere her türlü desteği verirsen buna Recep Tayyip Erdoğan, buna AK Parti, buna Türkiye Cumhuriyeti sessiz kalmayacaktır. Biz Türkiye'nin bekası, milletimizin birliği için dik durdukça 'Birileri neden dik duruyorsunuz?' diyor. Kardeşim biz bu vatanı sokakta mı bulduk, biz bu cennet ülkemizi sokakta mı bulduk, şehitlerimizin emanetini size altın tepsi de mi sunacağız? Bunu mu bekliyorsunuz? Böyle bir şey asla olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan müdafaası, Medine müdafaasıdır, Abdülhamithan müdafaasıdır, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır, milli mücadele müdafaasıdır, milli kurtuluş müdafaasıdır, Şahinbey'dir, Şehitkamil'dir, bağımsız güçlü büyük Türkiye mücadelesidir."