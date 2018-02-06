HABER

Adalet Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 17:27 | Son Güncelleme

TBMM Adalet Komisyonu toplandı.Adalet Komisyonu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısını görüşmek üzere Ahmet İyimaya Başkanlığında toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu toplandı.
Adalet Komisyonu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısını görüşmek üzere Ahmet İyimaya Başkanlığında toplandı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.
Gazetecilerin görüntü almasından sonra komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama

AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama

CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi

CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi

AK Parti İl Başkanı Yüksel, mazbatasını aldı

AK Parti İl Başkanı Yüksel, mazbatasını aldı

Bahçeli'den flaş Türk Tabipler Birliği çıkışı: Derhal kapısına kilit asılmalı

Bahçeli'den flaş Türk Tabipler Birliği çıkışı: Derhal kapısına kilit asılmalı

HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

CHP'li İnce: Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız

CHP'li İnce: Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.