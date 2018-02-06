TBMM Adalet Komisyonu toplandı.

Adalet Komisyonu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısını görüşmek üzere Ahmet İyimaya Başkanlığında toplandı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Gazetecilerin görüntü almasından sonra komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam etti.