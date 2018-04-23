Adalet Partisi’nden CHP’ye eleştiri

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı M. Kıvanç Özer, adalet arayarak sokakta gezenlerin arafta olan 4 partiden birini kurtararak 3 partiyi altta bırakarak bir adaletsizlik yaptığını söyledi. Sabah saatlerinde tarifeli uçakla Van’a gelen M. Kıvanç Özer, Ferit Melen Havalimanında Adalet Partisi Van İl Başkanı Habip Ataş ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Filiz Erdoğan ile parti binasına geçen Özer, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) eleştiren Özer, “Haksızlığa karşı, adalete karşı yol yürüdüğünü söyleyen insanlar, bir hile geçişi yapmışlardır. Bir partiyi seçime sokmak için tavizler vermiştir. 5 milletvekili olan İYİ Parti’ye, CHP tarafından 15 milletvekili transfer edilerek seçime girmelerinin önü açılmıştır. Ancak eleştiri yapıyorsak, gelecek eleştirileri de kabul etmek zorundasınız. AK Parti için ‘her iki tarafı da turadır’ diyorsunuz. ‘Ne tarafa atarsanız atın tura geliyor’ diyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Sonra da çıkıp bir partiyi kayırıyorsunuz. Bir partiyi kayırmak; haksızlıktır, eşitsizliktir” dedi.

“Öncelikle DSP’yi kurtarmanız lazımdı"

“Madem siz İYİ Parti’yi kayırdınız, aynı durumda olan 4 parti daha var” diyen Özer, şöyle dedi:

“Öncelikle DSP’yi kurtarmanız lazımdı. Siz sol görüşlü bir partisiniz, DSP de aynı İYİ Parti gibi kongrelerini yetiştiremediği için seçimlere giremiyor. DSP’yi seçimlere giremez halde bırakıyorsunuz. Burada İyi Parti, DSP, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi’nden bir tanesini çekip çıkarıyorsunuz, diğer üçünü boşluğa bırakıyorsunuz. Bu, doğru ve adil bir seçimde ilk başta bir muhalefet partisi olarak yapmış olduğu ciddi bir hatadır.”

“100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı hazırdır”

Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi olarak bir güç birliği anlaşması imzaladıklarını hatırlatan M. Kıvanç Özer, “Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi’nin yüz bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı hazırdır. İkinci turda eğer ki biz ilk ikiye kalamazsak ki Türkiye Cumhuriyeti halkının bize teveccüh göstereceğine inanıyorum. Üç parti olarak Vecdet Öz’ü Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayarak, imza kampanyasını Van’da başlatarak yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.