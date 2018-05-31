"Adamlar birden bahar çiçeği, sevgi kelebekleri oldular"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehitlerimizin ve milletimizin intikamını almazsak hayat da bu ülke de bize haram olsun. Onlar, o Kandil'de duramayacaklar, hiç merak etmeyin. Bu sefer çok şiddetli söylemiyorum. Niye biliyor musunuz? Gün yakındır da onun için, merak etmeyin." dedi. Soylu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, her zaman vatandaşın kendilerine destek olduğunu belirterek, bu desteği 24 Haziran seçimlerinde de görmek istediklerini söyledi. Terör ve uyuşturucu ile mücadelede elde edilen başarılara ilişkin bilgi veren Soylu, Türkiye için gece gündüz, milletten aldıkları cesaretle çalıştıklarını ifade etti. Soylu, görev süresinin üçte ikisini Güneydoğu Anadolu'da geçirdiğini anlatarak, devletin şefkat ve merhamet elini vatandaşa uzattıklarını, PKK'ya dağları dar eden güvenlik güçleriyle bir araya geldiğini vurguladı. Türkiye'nin terörle mücadelede teknolojik anlamda kendini çok geliştirildiğinin altını çizen Soylu, "Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, onun ufku, vizyonu ve cesareti sayesinde çok önemli adımlar atıldı." diye konuştu.

Soylu, PKK, DHKP-C, FETÖ'ye nefes aldırmadıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi: "Şu anda sınırımızın 25 kilometre ötesindeyiz Kuzey Irak'ta. Ödleri patlıyor, 'Kandil'e bunlar ne zaman gelecek?' diye. İlk önce Zeytin Dalı ile Afrin'i tercih ettik. Şehitlerimizin ve milletimizin intikamını almazsak hayat da bu ülke de bize haram olsun. Onlar, o Kandil'de duramayacaklar, hiç merak etmeyin. Bu sefer çok şiddetli söylemiyorum. Niye biliyor musunuz? Gün yakındır da onun için, merak etmeyin. Şimdi istediğimiz zamanı, istediğimiz şekilde biz belirleyeceğiz. Bunların ümüğünü sıktıysak sizin sayesinde sıktık." - "Yaptığı işler son derece yanlıştır, son derece sakildir" Milletin terörle mücadeleden memnun olduğuna işaret eden Soylu, şu değerlendirmede bulundu: "Ama memnun olmayanlar var, duydunuz değil mi? Selahattin Demirtaş'ı içeriden çıkartacaklarmış? Kim buna şakşakçılık yapıyor? Muharrem İnce, doğru mu? 6-7 Ekim olaylarının talimatını ben mi verdim, siz mi verdiniz? 6-7 Ekim olaylarının talimatını Selahattin Demirtaş verdi. Adamlar birden bahar çiçeği, sevgi kelebekleri oldular. Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce, Meral Akşener sevgi kelebekleri oldular. Bu, bu kadar bedava bir iş değildir. Bu Temel Karamollaoğlu'nu da hiç anlayabiliyor değilim. Yaptığı işler son derece yanlıştır, son derece sakildir. Bu ülkede hürriyeti, özgürlüğü, demokrasiyi kısıtlamaya çalışanlarla beraber, 28 Şubat'ı ayakta alkışlayanlarla beraber gidiyor. Kendisini siyasetin çukuruna düşürmek isteyenlere, kendisine hakaret edenlere bugün selam çakıyor. Kendisini siyasetten tasfiye etmeye çalışanlara…

Ey gidi Tayyip Erdoğan, benim liderim varya çok yufka yüreklidir, bunlar sıkışınca, başlarına bir şey gelince Tayyip Erdoğan'ın kapısını 'tık tık' çalarlar. O da insan, anne evladı, merhametli olduğu için bunlara bakar. Kendilerini toparladıkları zaman şer ittifakının üyesi olurlar. Öyle kolay değil bu iş, öyle bedava değil. Biz şehit ailelerimize, şehitlerimize nasıl hesap vereceğiz? O zaman terörle mücadele etmeseydik. PKK ile mücadele yapmasaydık, çıkıp onu da söyleseydiler." Soylu, HDP'nin kadın eşbaşkanının televizyonda, "çukurun direniş hakları olduğunu" söylediğinin altını çizerek, "Yani diyor ki 'ey iktidar partisinin yetkilileri, ey AK Partililer biz daha davamızdan vazgeçmedik, o çukur eylemlerini savunuyoruz.' Temel Karamollaoğlu sana kapak olsun, Muharrem İnce sana kapak olsun, Akşener sana kapak olsun bunlar." ifadelerini kullandı. - "Bu millet, ferasetli bir millettir" Atatürkçü Düşünce Derneğince 27 Mayıs'ın yıl dönümünde sosyal medyadan yapılan paylaşımı eleştiren Soylu, "Anlayın ki bunlar fırsatı bulduğu zaman darbeciliği de ayyuka çıkarırlar, milletin değerlerine hakaret etmeyi de ayyuka çıkarırlar. Bu milleti şalvarlı ve ötekileştirme noktasına yine getirirler." dedi.

Soylu, 24 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye'nin kaderi ile ilgili bir seçim olmadığını, bu coğrafya ve insanlıkla ilgili olduğunu anlattı. Her konuda yürüttükleri mücadelenin yarım bırakılmaması gerektiğini belirten Soylu, şöyle devam etti: "Bir taraftan hain FETÖ, yavaş yavaş hazırlanıyorlar, en çok onlar seviniyorlar. 'Tayyip Erdoğan'ı bir düşürsek de rövanşımızı, intikamımızı alsak. 'Bu millet, ferasetli bir millettir. FETÖ, DEAŞ, uyuşturucu ile mücadelemizi, yerli arabamızı, uçağımızı yarım bırakacak mıyız? Bunların hiçbirisini yarım bırakmayacağız." Soylu, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, şu ifadelerde bulundu: "Biz Rusya'dan S-400 alınca Amerika uflamaya başlıyor, 'almayacaksın' diyor. Sen ver, 'vermem.' Peki ben ne yapacağım? Savunmasız bir ülke olacağım, kendini koruyamayan bir ülke olacağım, sonra sen bana ekonomik saldırılar yapacaksın." - "Sen onu benim külahıma anlat" Vatandaşlardan seçimlerde destek isteyen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı: