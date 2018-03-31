Adan, savcıları göreve davet etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarımızı ve ülkücüleri, bir terazinin iki ayrı kefesindeki ağırlık birimleri gibi gösterip, matematiksel oy hesabı yapanlar, hem Kürt kardeşlerimize hem de ülkücülere karşı ayrımcılık yürütmektedir. Bu bölücü, dışlayıcı, ötekileştirici insanlık dışı söylem suçtur. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhur ittifakı"nın halkın gönlünde makes bulduğunu belirterek, gerek kamuoyunda hissedilen havanın, gerekse sahada milletle kurdukları temaslardan edindikleri izlenimin bu yönde olduğunu vurguladı.

"Cumhur ittifakı"nı, milletin beraberliği, vatandaşların kalp ve akıl birlikteliği olarak niteleyen Adan, şöyle devam etti:

"Vatan sathında yaşayan herkesin hayrınadır. MHP'nin içinde olduğu bir yapının daima ülke menfaatine olduğuna zaten kani olan milletimiz, ferasetiyle sağlamasını da yapmıştır. Bizim adını koyduğumuz ittifaka o da yüreğini koymuştur.

Biz davetimizi koltuk hesabı üzerinden yapmadığımız için koltuk sevdasına kapılıp, bu gemiyi terk edenler davetimizden rahatsız olmuşlardır. Bizim çağrımızdan, Afrin'de sıkışan, korku içinde Kandil'de sonlarını bekleyen dağ farelerini inlerinde ezecek bir iradeyi doğuracağı için onların hamiliğini, sözcülüğünü, yeri geldiğinde canlı kalkanlığını yapanlar rahatsız olmuşlardır."