Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Adana’nın Yüreğir ilçesi düzenlenen AK Parti kongresinde ortalık bir anda karıştı. Tansiyonun yükselmesine neden olan kişiyse Yüksek Seçim Kurulu görevlisi oldu. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile milletvekillerinin de katıldığı kongrede oy kullanılmaya geçileceği sırada iddiaya göre Mustafa Çiçek başkanlığa liste çıkarıp aday olmak istedi.

DİVAN KABUL ETMEDİ



Divan Kurulu ve AK Parti Genel Merkezi ise çeşitli gerekçelerle Çiçek'in adaylığını kabul etmedi. Bunun üzerine Çiçek ve yanındakiler taşkınlık çıkardı.

“FETÖ’CÜ BAŞKAN İSTEMİYORUZ”



Sözcü'de yer alan habere göre, mevcut ilçe başkanı Ahmet Çözer’in, FETÖ’yle bağlantılı olduğu ileri sürülen Nizam-Der üyesi olduğu belirtildi. Delegelerden bazıları YSK’nın bu kararına sert tepki gösterdi. AK Partili bazı üyeler “FETÖ'cü başkan istemiyoruz” diye slogan attı.

Olaylar sırasında AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile diğer milletvekilleri salonu terk etti. Yaşanan gerginlik sonrası devreye Çevik Kuvvet Polisleri ve güvenlik görevlileri girdi. Yaklaşık 1.5 saat uzayan kongre daha sonra Ahmet Çözer'in tek liste üzerinden oylanmasıyla devam etti.