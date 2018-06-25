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Adana'da AK Parti coşkusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 00:47 | Son Güncelleme

Adana'da AK Parti coşkusu

Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) Adana'da AK Parti coşkusuAdana'da AK Parti coşkusuAdana'da AK Parti coşkusuAdana'da AK Parti coşkusu

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