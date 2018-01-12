Adana'da CHP'den 'OHAL kaldırılsın' eylemi

ADANA, (DHA)- ADANA'da CHP'liler basın açıklaması yaparak, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını istedi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda düzenlenen eyleme, CHP Adana milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş ile belediye başkanları ve çok sayıda partili ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Türkiye'nin on sekiz aydan bu yana OHAL rejimi ile yönetildiğini söyledi. Cumhuriyet'in temel değerlerini savunmaya devam edeceklerini belirten Barut, "Bu olağanüstülüğü normalleştirmeye çalışanlara karşı CHP, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar olarak OHAL'in kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

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