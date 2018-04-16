Adana'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da CHP üyeleri, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için oturma eylemi yaptı.
Türkiye genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak saat 12.00'de merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık 500 CHP üyesine, çeşitli sendika, siyasi parti ve meslek odası ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi destek verdi.
OHAL'e karşı dövizler taşıyıp slogan atan partililere seslenen CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, "Biz OHAL değil demokrasi istiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından kalabalık, bir saat süreyle oturma eylemi yaptı.
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