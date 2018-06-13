Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Şu anda Türkiye'de 65 yaşında emeklilik yok. Sahalarda deniyor ki emeklilik yaşı 65. Böyle bir uygulamaya henüz geçmiş değiliz. 2002 yılı sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşında emekli oluyorlar. 65 yaş uygulamasını 2036 sonrasında başlatıyoruz ve ilk emekliler de 2048 yılından itibaren olmaya başlayacak." dedi.

Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürlüğü tarafından bir restoranda düzenlenen "SGK'da Yılın Enleri" ödül töreninde yaptığı konuşmada, bugün Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında bir arada olduklarını bildirdi.

Bu etkinlikle ilgili çok fazla spekülasyon yapılma gayretinde olunduğunu aktaran Sarıeroğlu, törenin seçim kararı verilmeden önce planlandığını söyledi.

SGK personelinin 81 milyona en iyi hizmeti verme gayreti içinde olduğuna değinen Sarıeroğlu, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Emekli yaşıyla ilgili son dönemlerde vatandaşların kafasını karıştırmaya yönelik yalan bilgilerin paylaşıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle devam etti: