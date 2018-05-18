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Aday adaylığını işaret diliyle açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

İZMİR'de sanat terapisi üzerine çalışmalar yapan Burcu Bostancıoğlu (38), işaret diliyle İYİ Parti İzmir milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı ve tüm engellilerin sözcüsü olmak istediğini söyledi.

Aday adaylığını işaret diliyle açıkladı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de sanat terapisi üzerine çalışmalar yapan Burcu Bostancıoğlu (38), işaret diliyle İYİ Parti İzmir milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı ve tüm engellilerin sözcüsü olmak istediğini söyledi.
Lisans ve yüksek lisans eğitimiminin ardından madde bağımlılığı sorunu ve sanatın iyileştirici gücünü incelediğini anlatan Burcu Bostancıoğlu, akademik anlamda Türkiye'nin tek sanat terapisti olduğunu ifade etti. Bostancıoğlu, İYİ Parti İzmir teşkilatının kuruluşundan bu yana, partinin Konak ilçe başkanlığında eğitim, kültür ve sanat politikalarından sorumlu başkan yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği ve madde bağımlılığı ile mücadele komisyon başkanlığı görevini yürüttü. İşitme engelli 9 kişiyle birlikte bir basın açıklaması yapan Burcu Bostancıoğlu, işaret diliyle açıklama yaparak, engellilerin sesi olmak için İYİ Parti İzmir milletvekili aday adayı olduğunu söyledi.
HER RESMİ KURUMA BİR TERCÜMAN
Uzun yıllardır dezavantajlı gruplarla çalıştığını ve işitme, görme, bedensel, zihinsel engellilerin de bu gruplar içinde yer aldığını ifade eden Bostancıoğlu, "Ben tüm engellilerin sözcüsü olmak istiyorum. Kendi önüne çıkan engelleri birer birer aşan Genel Başkanımız Meral Akşener ile birlikte engelleri aşa aşa geliyoruz. Onların çok büyük ihtiyaçları var. Özellikle işitme engelli vatandaşlarımız için her resmi kurumda bir tercüman bulunmalı. İşitme engellilerin kendilerini ifade etmeleri için tercümana ihtiyaçları var. Ben ülkemizdeki bu açığı kapatmak için çalışma başlatmak istiyorum" dedi.
KİMSESİZ ÇOCUKLARA ÖNCELİK
İşitme engellilerden işaret dilini öğrendiğini ve birkaç ay içinde kendisini bu konuda daha da geliştireceğini anlatan Bostancıoğlu, şunları söyledi:
"2014 yılından bu yana Bir Hayata Dokun Derneği'nin çatısı altında verdiğimiz gönüllü eğitimlerle onlarca gencin üniversiteli olmasına destek oldum. Gelecek nesillerimizi yetiştiren kadınlarımızın eğitim düzeylerini yükseltebilmek ve ekonomik özgürlüklerini kazanabilmeleri adına yüze yakın kadına İşkur ve Halk Eğitim Merkezi protokolü kapsamında evde çocuk bakım elemanı sertifikası kazandırılmasına ve birçoğuna iş istihdamı sağlanması için destek oldum. Vatanperver bir kadın olarak siyasete girdim. Gerek akademik gerekse mesleki bilgi ve birikimimi partimizin çatısı altında ülkemin ve milletimin hizmetine sunmak istiyorum. Ülkemizin kanayan yaralarına hep birlikte merhem olmaya geliyoruz. Ülkemizin daha fazla zaman kaybetmeye tahammülü yok. Bu nedenle her birimizin olağanüstü çalışması gereken günlerde ben de kendi uzmanlık alanımda gece gündüz demeden çalışacağım. Bu çerçevede öncelikle kimsesiz çocuklarımızı kucaklayacak, sanatı onlar için ulaşılmaz bir alan olmaktan çıkaracak projelerle yola çıkacağız. Devletin bir çocuğuna bile sırtını dönmek gibi bir hakkı olamaz. Şimdiye kadar yaptığım çalışmalar sonucu sanatla dokunulan hayatların nasıl yeşerdiğini çok iyi biliyorum. Bu bilgi ve birikimimi gerek mecliste gerekse sahalarda ihtiyacı olan her çocuğa, her kadına, her yurttaşa ulaştırmak için var gücümle çalışacağım."

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Aday adaylığını işaret diliyle açıkladıAday adaylığını işaret diliyle açıkladıAday adaylığını işaret diliyle açıkladıAday adaylığını işaret diliyle açıkladı

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