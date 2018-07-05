HABER

ADD Genel Başkan adayı Batum Ödemiş'te destek istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 19:21 | Son Güncelleme

 CHP eski Eskişehir Milletvekili ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Adayı Prof.

ADD Genel Başkan adayı Batum Ödemiş'te destek istedi

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- CHP eski Eskişehir Milletvekili ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Adayı Prof. Dr. Süheyl Batum, seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dernek üyelerine kendini tanıtıp, destek istedi.
ADD Genel Başkanlığı'na aday olan Prof. Dr. Süheyl Batum, seçim çalışmaları kapsamında Tire, Ödemiş, Özdere, Urla ve Çeşme ilçelerini kapsayan bir tura çıktı. Bu kapsamda, ADD Ödemiş Şubesi'ni ziyaret edip, seçimde destek isteyen Prof. Dr. Batum, daha sonra Ödemiş Park Kafe'ye geçip, burada ADD Ödemiş Şube Başkanı Gürcay Işık, ADD Güzelbahçe Şube Başkanı Mustafa Gürkan, ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Gençlik Kolları eski Başkanı Ahmet Ayçiçek ile biraraya geldi. Prof. Dr. Batum, şunları söyledi:
"Son dönemde özellikle 16 Nisan'daki anayasa referandumundan sonra Atatürk Cumhuriyeti'nin güçlenmesini, kurum ve kurallarıyla başka bir şekle dönüşmeden 'Atatürk Cumhuriyeti' olarak ilkelerine devam etmesini sağlayan insanların sayısı bize anlatılan gibi azınlık, yüzde 10-20 gibi elitistler olmadığını gördük. Tam tersine Türkiye'nin hangi etnik kökenden, dinden, mezhepten, cinsiyetten olursa olsun yüzde 50'nin üzerinde bir çoğunluğun, siyasal görüşlerinden veya partilerinden tamamen ayrı olarak Atatürk Cumhuriyeti yönünde dimdik durduğunu gördük. Bu bilinçle, bu kitleyi hakkettiği şekilde, en azından Türkiye'yi de en iyi şekilde temsil edebilmek amacıyla arkadaşlarımla beraber ADD Genel Başkanlığı'nın yönetimine aday olduk. Aday olduğumuzda bir şey söyledik. Türkiye'deki 340 şubemizin tamamını gezip, el ele kol kola, 'Atalarımızdan kalan bu misyonu Türkiye'de nasıl devam ettirebiliriz?' diye yola çıktık. İzmir çok önemli bir yer olduğu için burayı en sona bıraktık."

FOTOĞRAFLI

ADD Genel Başkan adayı Batum Ödemiş'te destek istediADD Genel Başkan adayı Batum Ödemiş'te destek istediADD Genel Başkan adayı Batum Ödemiş'te destek istediADD Genel Başkan adayı Batum Ödemiş'te destek istedi

PARTNERİşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!İşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!
İnce: İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar (3)İnce: İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar (3)
Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu: Absürt çıkışlara gerek yokAydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu: Absürt çıkışlara gerek yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

Seçmenler neden AK Parti'ye oy verdi? ORC'nin 24 Haziran seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç

Seçmenler neden AK Parti'ye oy verdi? ORC'nin 24 Haziran seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç

Yeni kabinede kimler olacak? İşte listedeki o isimler

Yeni kabinede kimler olacak? İşte listedeki o isimler

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.