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Aden Körfezi tezkeresi kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 18:26 | Son Güncelleme

Aden Körfezi tezkeresi kabul edildiTBMM Genel Kurulu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz unsurlarının Aden Körfezi’nde bir yıl daha görev yapmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşüldü.Görüşme sonucunda tezkere kabul edildi.

Aden Körfezi tezkeresi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz unsurlarının Aden Körfezi’nde bir yıl daha görev yapmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşüldü.
Görüşme sonucunda tezkere kabul edildi.

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