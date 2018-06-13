Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiası

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, FETÖ'nün darbeci sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiasına ilişkin, "Elimizde bu bilgilere dönük resmi diyebileceğimiz bir bilgi yok ama Almanya’nın FETÖ terör örgütü mensuplarına dönük tutumundan duyduğumuz rahatsızlık ortada, bunu en üst düzeyde yetkililere ilettik." dedi.

Ünal, TGRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Öksüz'ün Almanya'da olduğuna yönelik haberlerin basında yer aldığının hatırlatılması üzerine Ünal, haberin Anadolu Ajansı tarafından geçildiğini ve bunun Ajansa yapılan ihbara dönük bir haber olduğunu söyledi.

"Elimizde bu bilgilere dönük resmi diyebileceğimiz bir bilgi yok ama Almanya’nın FETÖ terör örgütü mensuplarına dönük tutumundan duyduğumuz rahatsızlık ortada, bunu en üst düzeyde yetkililere ilettik." ifadesini kullanan Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birçok eski FETÖ’cü yargı-emniyet mensubunun Almanya'da olduğuna dair elimizde bilgiler var, bunlarla ilgili de Almanlarla görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde Alman hükümetinden bu konuda olumlu adımlar bekliyoruz. Sadece Almanya değil AB ve Amerika'da da Türkiye'nin bu konulardaki kararlı tutumunu ve bu konudaki ısrarcı bilgilendirmeleri nedeniyle gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Artık bu yapının gerçek yüzü anlaşılmaya başlandı. Amerika'da da bu hain yapıyla ilgili çatlak sesler çıkmaya başladı. Bu durumdan son derece de muzdaripler. Şimdi bunun altını çizelim, 'terör örgütlerinin inlerine gireceğiz' dedik. PKK'nın durumu, DEAŞ'ın durumu ortada, bugün dünyanın değişik yerlerinde FETÖ mensuplarını istihbarat ekiplerimiz paketleyip getiriyor. Bu konuda büyük bir diplomasi yürütüyoruz."

(Sürecek)

