"Adil Seçim Platformu" sandık başında olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Bir oyun bile çalınmasına izin vermeyeceğiz. Sandığa giren iradenin, sandıktan aynı şekilde çakmasını istiyoruz." dedi.

Adıgüzel, Millet İttifakı'na bağlı siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile sandık güvenliğine yönelik kurulan "Adil Seçim Platformu"nun temsilcileriyle Ankara Çevre Sokak'taki eski CHP Parti Okulu'nda açıklama yaptı.

"Adil Seçim Platformu" adı verilen oluşumun ortak açıklamasını "Sensiz Olmaz Hareketi" Sözcüsü Dilşat Karahan Arpacıoğlu okudu.

24 Haziran seçimlerinde halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için güçlerini birleştirdiklerini aktaran Arpacıoğlu, "Temel hedefimiz, yaklaşan seçimlerde sandığa gidecek olan ve hangi partiye oy verirse versin her seçmenin oyunun kullandığı gibi çıkması, seçimin adaletli bir şekilde, güvenlikle sonuçlanmasıdır." dedi.

Karşı karşıya bulundukları zorlukların farkında olduklarını dile getiren Arpacıoğlu, şunları söyledi:

"Adil bir seçimin herkes için ne kadar hayati önemde olduğunu bilerek çalışıyoruz. Ülkemizin siyasi tarihinde bir ilk olan bu birlikteliğimizin seçmenlerin huzur ve güven içinde sandık başına gitmesi için yüreklendirici bir etki yaratacağına inanıyoruz. Adil Seçim Platformu katılımcısı tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatifler sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmelerini, tek bir sandık boş kalmayacak şekilde hep birlikte yapıyoruz. Seçim öncesi eğitim alan ve alacak yüz binlerce görevli ve gözlemcimizin sandıkların başında hazır bulunmalarını sağlayacağız. Mümkün olan her yerde hepimiz birlikte olacağız ama birimizin olamadığı yerde başka birimiz mutlaka olacak. Türkiye'de her sandıkta var olacağız, her seçmenin iradesi endişeye mahal vermeyecek şekilde sonuca yansıyacak."