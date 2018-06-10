Adıyaman CHP'li Ağbaba: Peygamber ocağı, siyasi konulara alet olmamalıdır

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bir siyasi partinin olduğu yerde siyasi konuşmaların olduğu yerde hepimizin göz bebeği Peygamber ocağı dediğimiz bir ocağın olduğu bir mensup siyasi konulara alet olmamalıdır" dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'da seçim bürosu açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, İlçe Başkanı Hanifi Çavuş ve CHP Adıyaman milletvekili adayları eşlik etti. Seçim İrtibat Bürosu açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbaba, "Şimdi tabi bizim söylemiş olduğumuz şu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir mensubu siyasete alet edilmemeli diyoruz ki; bir siyasi partinin etkinliğinde 2'nci Ordu Komutanı olmamalı diyoruz. Bir siyasi partinin olduğu yerde siyasi konuşmaların olduğu yerde hepimizin göz bebeği Peygamber ocağı dediğimiz bir ocağın olduğu bir mensup siyasi konulara alet olmamalıdır. Bunu Afrin'e bağlıyorlar 15 Temmuz'a bağlıyorlar sanki biz bunun karşısındaymışız gibi onlara söyleyeceğimiz şey şu siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasete girmemesi gerekiyor. Silahlı Kuvvetleri'ni kendi siyasi hesaplarınız yüzünden kötü yaptınız siyaset bulaştırdınız bunu bulaştıranlar utanmalıdır. O yemeğe katılanlar utanmalıdır. Geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne terör örgütü diyenler bu anlayış AKP anlayışı bize Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olumsuz bir şey söyleyemez. Geçmişte İlker Başbuğ'u ve bütün kuvvet komutanlarını tüm Silahlı Kuvvetleri'ni onları darbeci yapıp onları cezaevine atıp ve terör örgütü yapan anlayışın bize laf söylemeye hakkı yoktur" dedi.