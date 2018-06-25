Adıyaman'da AK Parti yerini korudu, HDP'nin vekilliği CHP'ye geçti

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da dün yapılan seçimlerde AK Parti mevcut milletvekili sayısını korurken, HDP'nin kaybettiği vekillik CHP'ye geçti.

1 Kasım 2015'te 5 milletvekilliğinden 4'ünü AK Parti, birini ise HDP'nin kazandığı 399 bin 281 seçmenli Adıyaman'da dün yapılan seçimlere yüzde 86 oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde AK Parti yüzde 55.1, HDP yüzde 15.4, CHP yüzde 12.1, MHP yüzde 9.1, İYİ Parti yüzde 5.3 oranında oy aldı. Oylama sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 4, CHP ise bir milletvekili çıkardı.

Bir önceki seçime göre AK Parti milletvekili sayısını korurken, HDP'nin milletvekili çıkaramadığı kentte diğer vekilliği kazanan parti CHP oldu.

Geçen dönem olduğu gibi yine liste başı olan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile mevcut milletvekili İbrahim Halil Fırat ile Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, AK Parti kadrosundan meclise girmeyi başardı. CHP'den meclise girmeyi başaran isim ise Abdurrahman Tutdere oldu.

