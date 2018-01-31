HABER

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

POLİTİKA HABERLERİ | 31.01.2018 22:06 | Son Güncelleme

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 LJ 6071 plakalı otomobil ile 02 ETL 052 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Hasan Tunç (19), Muhammed Burak Tunç (19), Emine Bilgin (69), Sakine Karakaş (56), Hüseyin Karakaş (56), Mehmet Bilgin (52) ve Oğuzhan Uncu (17) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li vekilden AK Parti'ye zehir zemberek sözler

MHP'li vekilden AK Parti'ye zehir zemberek sözler

İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi

İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Saadet Partisi'nden Afrin çıkışı: Bizi işkillendiriyor

Saadet Partisi'nden Afrin çıkışı: Bizi işkillendiriyor

Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak

Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak

Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır

Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.