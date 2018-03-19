Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu milletin bir şahsiyeti, izzeti, onuru, gururu var, bizim gururumuzla oynayamazsın. Bunlar böyle alışmışlar. Kapılarında süründüreceklerini sanıyorlar ama Türk milleti böyle bir millet değil, biz asaletimizden taviz vermeden bu çalışmalarımızı yaptık, yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteciler için kullanılacak paranın Türkiye’ye söz verilmesine rağmen Avrupa’nın vermediğini belirterek, sert tepki gösterdi.

FETÖ mensuplarının en çok Adalet teşkilatına sirayet ettiğini belirten ve temizlik çalışmalarının yapıldığını kaydeden Erdoğan, “Fakat, ‘bitti mi’ derseniz, ben bittiğine henüz inanmıyorum, daha çok çalışacağız. Bu virüs aynen kanser gibi, kim bilir daha nerelerde neler çıkacak, takip edeceğiz, çıkaracağız. Adeta metastaz yapmış. Bunların temizlenmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu. “Hasan Celal Güzel ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyorum”

Erdoğan, hayatını kaybeden Hasan Celal Güzel ile ilgili de, “Ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hafta içinde Külliyedeki bir ödül töreninde beraber olduğumuz ve kendisini çok sıkıntılı gördüğüm ama o ödül törenini ihmal etmeyerek katılan ve bu sabah da bu haberi aldık. Devlet, siyaset ve millet hayatımıza yaptığı hizmetleri daima saygıyla hatırlayacağımız Hasan ağabeyimiz ilerleyen yaşına rağmen heyecan ve coşku ile çalışmalarını sürdürüyordu. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

“Bu virüs aynen kanser gibi, kim bilir daha nerelerde neler çıkacak”

Kuraları çekilen bin 236 hakim ve savcıya görevlerinin hayırlı olmasını dileyen ve 15 Temmuz darbe girişimi ile hain yüzü ortaya çıkan FETÖ’nün en çok hedef aldığı kurumların başında Adalet teşkilatının geldiğini belirten Erdoğan, "Her şey orada başlıyor, her şey orada bitiyordu. Darbe girişiminin ardından içindeki FETÖ’cüleri en hızlı ve kararlı bir şekilde temizleyen kurum Adalet teşkilatımız oldu. Bu temizliğin Adalet teşkilatımız bünyesinde yol açtığı boşluğun doldurulması konusunda atılan adımları en başından beri takdirle takip ediyorum. Fakat, ‘bitti mi’ derseniz, ben bittiğine henüz inanmıyorum, daha çok çalışacağız. Bu virüs aynen kanser gibi, kim bilir daha nerelerde neler çıkacak, takip edeceğiz, çıkaracağız. Adeta metastaz yapmış. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Zira bu kurumun çok güçlü, sağlam, tertemiz, pırıl-pırıl olması lazım. Avukatlık mesleğinden hakim ve savcılığa geçen kardeşlerimizin tecrübeleri ve pratik bilgileri sebebiyle çok daha başarılı olduklarını biliyoruz” diye konuştu.

Yapılan atamalarla hakim ve savcı sayısındaki eksilmenin şu anda fazlasıyla telafi edildiğini aktaran Erdoğan, hak arama yollarının genişletilmesi bakımından yapılan hukuk devrimlerine ilişkin konuştu. Erdoğan, “Türkiye, Fırat’ın kıyısında kaybolan kuzunun sorumluluğunu üzerinde taşıyan yöneticilere, bunun hesabını soracak hakimlere ve savcılara sahip olduğu müddetçe Allah’ın izni ile kimse sırtımızı yere getiremez. Bu ülkede adaleti sadece binaların üzerinde yazılan bir kavram değil, hayatın her alanını kavrayan bir ışık olarak göstereceğinize inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak hakka ve adalete uygun davrandığınız, adına karar verdiğiniz milletimize hizmet yolunda çalıştığınız sürece daima yanınızda olduğumu bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.