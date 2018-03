Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni

“Bu virüs aynen kanser gibi, kim bilir daha nerelerde neler çıkacak”

Kuraları çekilen bin 236 hakim ve savcıya görevlerinin hayırlı olmasını dileyen ve 15 Temmuz darbe girişimi ile hain yüzü ortaya çıkan FETÖ’nün en çok hedef aldığı kurumların başında Adalet teşkilatının geldiğini belirten Erdoğan, "Her şey orada başlıyor, her şey orada bitiyordu. Darbe girişiminin ardından içindeki FETÖ’cüleri en hızlı ve kararlı bir şekilde temizleyen kurum Adalet teşkilatımız oldu. Bu temizliğin Adalet teşkilatımız bünyesinde yol açtığı boşluğun doldurulması konusunda atılan adımları en başından beri takdirle takip ediyorum. Fakat, ‘bitti mi’ derseniz, ben bittiğine henüz inanmıyorum, daha çok çalışacağız. Bu virüs aynen kanser gibi, kim bilir daha nerelerde neler çıkacak, takip edeceğiz, çıkaracağız. Adeta metastaz yapmış. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Zira bu kurumun çok güçlü, sağlam, tertemiz, pırıl-pırıl olması lazım. Avukatlık mesleğinden hakim ve savcılığa geçen kardeşlerimizin tecrübeleri ve pratik bilgileri sebebiyle çok daha başarılı olduklarını biliyoruz” diye konuştu.

Yapılan atamalarla hakim ve savcı sayısındaki eksilmenin şu anda fazlasıyla telafi edildiğini aktaran Erdoğan, hak arama yollarının genişletilmesi bakımından yapılan hukuk devrimlerine ilişkin konuştu. Erdoğan, “Türkiye, Fırat’ın kıyısında kaybolan kuzunun sorumluluğunu üzerinde taşıyan yöneticilere, bunun hesabını soracak hakimlere ve savcılara sahip olduğu müddetçe Allah’ın izni ile kimse sırtımızı yere getiremez. Bu ülkede adaleti sadece binaların üzerinde yazılan bir kavram değil, hayatın her alanını kavrayan bir ışık olarak göstereceğinize inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak hakka ve adalete uygun davrandığınız, adına karar verdiğiniz milletimize hizmet yolunda çalıştığınız sürece daima yanınızda olduğumu bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.