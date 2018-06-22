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"Adnan Menderes'i ipe götüren CHP zihniyetidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 20:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Muharrem İnce buraya (Aydın'a) geldi konuştu değil mi? Adnan Menderes'in köyünü de ziyaret etti, değil mi ? Ama 27 Mayıs'tan hiç bahsetti mi ? Edemez çünkü Adnan Menderes'i ipe götüren onun zihniyetidir, CHP zihniyetidir" - "Birileri ülkemizin sınırlarında aklı sıra kirli oyunlar peşinde. Biz buna müsade eder miyiz? Dün DEAŞ'ın, YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın başını ezdik mi? İnlerine girdik mi? El Bab, Cerablus, Afrin'de bizim ciddiyetimizi anladılar mı? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatı ile tarihe yeni zaferler yazdık mı? Bundan sonra da ülkemize, Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Muharrem İnce buraya (Aydın'a) geldi konuştu değil mi? Adnan Menderes'in köyünü de ziyaret etti değil mi? Ama 27 Mayıs'tan hiç bahsetti mi? Edemez çünkü Adnan Menderes'i ipe götüren onun zihniyetidir, CHP zihniyetidir." dedi.

Yıldırım, partisi tarafından Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Adnan Menderes ve onun yakın arkadaşlarını rahmet ve şükranla andı.

Aydın'ın insanının yiğit, mert, sözünün eri olduğunu, düşman İzmir'den Anadolu'ya doğru yürürken karşısına Aydın'ın efelerinin dağ gibi dikildiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Aydınlı kardeşlerim Türkiye'ye karşı bir olan, birleşen şer odaklarına karşı 24 Haziran pazar günü dağ gibi dikilemeye var mısınız? 15 Temmuz'da destan yazdınız. Her biriniz bir kahraman oldunuz, Fetöcü alçaklara dünyayı dar ettiniz. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Darbecilere hak ettiği cezayı verdiniz. 15 Temmuz destanını yazan Aydın, 24 Haziran'da yeni bir destan yazacak mı? Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı seçecek mi? Tek parti zulmüne karşı Aydın'dan yükselen demokrasi bayrağını 2023'e taşıyacak mısınız?" ifadesini kullandı.

- "Herkese hizmet ettik"

Türkiye'nin 16 yıldır büyüdüğünü vurgulayan Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin milletin desteğiyle dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlerle döndürdüğüne işaret etti.

Başbakan Yıldırım, düne kadar Türkiye'de siyasetçilerin "başarılamaz" dedikleri her şeyi başardıklarını vurguladı.

Bolu Tüneli'ni 30 yılda bitiremeyen eski Türkiye'den 388 kilometre uzunluğa sahip 260 tünel yapan Türkiye'ye gelindiğini hatırlatan Yıldırım, "80 yıl boyunca 3 bin kilometre bölünmüş yol yapan hükümetlere karşılık 14 yılda 20 bin kilometre yol yapan Türkiye'ye geldik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, hayatları birleştirdik. Doğu demeden batı demeden, kuzey-güney demeden, ayrı gayrı yapmadan herkese hizmet ettik. Türkiye'nin her iline üniversite kurduk. 131 yeni üniversite açtık. 81 ilimize bin 245 hastane, 284 bin yeni derslik yaptık. 585 bin yeni öğretmeni göreve başlattık." diye konuştu.

IMF'ye borcu bitirdiklerini bildiren Yıldırım, ekonomide Türkiye'yi 3 kat büyüttükleri hatırlattı.

1 milyon taşeron işçiyi kadroya aldıklarını belirten Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Esnafımızı, çiftçimizi her zaman destekledik. Sanayicimizin hep yanından olduk. İşçimizin alın terini, memurumuzun hakkını kimseye yedirmedik. Emekliler bizim baş tacımızdır. Bundan sonra her bayram öncesi emekli ikramiyenizi almaya devam edeceksiniz. Türkiye'ye 29 yeni havaalanı yaptık. Aydın Çıldır Havaalanı'nı da faaliyete geçireceğiz. Dünyanın en büyük havalimanı şu anda Türkiye'de yapılıyor. Dün Cumhurbaşkanımız bu havalimanına iniş yaptı. İlk uçak inişini gerçekleştirdi. Bir zamanlar Sabiha Gökçen Havalimanı için de biliyorsunuz muhalefet 'bu havalanını niye yaptınız?' diyordu. Şimdi Sabiha Gökçen'e pistler yetişmiyor. İkinci pist de yapıyoruz."

- "Milletin yoluna baş koyduk"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Aydın'a geldiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Muharrem İnce buraya (Aydın) geldi konuştu değil mi? Adnan Menderes'in köyünü de ziyaret etti, değil mi? 27 Mayıs'tan hiç bahsetti mi? Edemez, çünkü Adnan Menderes'i ipe götüren onun zihniyetidir, CHP zihniyetidir. Osmangazi Köprüsünü yaptık. İstanbul'da İzmir'e 3 saatte gelinsin diye. İnce buna da karşı çıkıyor ama köprü bitince Yalova'dan İstanbul'a köprüden geçmeyi de ihmal etmiyor. Çünkü bu köprüyü kullanmazsa 3 saatte İstanbul'a gidecek. Şimdi 40 dakikada gidiyor. İşte medeniyet, hizmet bu. Ne mutlu bize ki siyasi rakiplerimizin kullanmaktan geri kalmadığı eserleri milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çünkü bizim işimiz taş üstüne koymak. Onlar konuşur.. Biz milletin yoluna baş koyduk, onlar milletin yoluna taş koydular. Milletimize duyduğumuz sevdayı Aydın iyi bilir. Milletimize kastedenlere öfkemizi de bilirsiniz. Birileri ülkemizin sınırlarında aklı sıra kirli oyunlar peşinde. Biz buna müsade eder miyiz? Dün DEAŞ'ın, YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın başını ezdik mi? İnlerine girdik mi? El Bab, Cerablus, Afrin'de bizim ciddiyetimizi anladılar mı? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatı ile tarihe yeni zaferler yazdık mı? Bundan sonra da ülkemize, Türkiye'ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz."

(Sürecek)

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