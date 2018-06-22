"Adnan Menderes'i ipe götüren CHP zihniyetidir"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Muharrem İnce buraya (Aydın'a) geldi konuştu değil mi? Adnan Menderes'in köyünü de ziyaret etti değil mi? Ama 27 Mayıs'tan hiç bahsetti mi? Edemez çünkü Adnan Menderes'i ipe götüren onun zihniyetidir, CHP zihniyetidir." dedi.

Yıldırım, partisi tarafından Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Adnan Menderes ve onun yakın arkadaşlarını rahmet ve şükranla andı.

Aydın'ın insanının yiğit, mert, sözünün eri olduğunu, düşman İzmir'den Anadolu'ya doğru yürürken karşısına Aydın'ın efelerinin dağ gibi dikildiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Aydınlı kardeşlerim Türkiye'ye karşı bir olan, birleşen şer odaklarına karşı 24 Haziran pazar günü dağ gibi dikilemeye var mısınız? 15 Temmuz'da destan yazdınız. Her biriniz bir kahraman oldunuz, Fetöcü alçaklara dünyayı dar ettiniz. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Darbecilere hak ettiği cezayı verdiniz. 15 Temmuz destanını yazan Aydın, 24 Haziran'da yeni bir destan yazacak mı? Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı seçecek mi? Tek parti zulmüne karşı Aydın'dan yükselen demokrasi bayrağını 2023'e taşıyacak mısınız?" ifadesini kullandı.