Afganistan Halk Meclisi Heyeti TBMM'de

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Afganistan Halk Meclisi Başkanı Humayun Humayun ve beraberindeki heyet ile görüştü. Genel Sekreterlik Toplantı Salonundaki kabulde konuşan Aydın, Türkiye ile Afganistan arasında, kökleri tarihe dayanan büyük dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu söyledi. İki ülke halkının kederde ve sevinçte birlikte olduğunu dile getiren Aydın, parlamentolar arası ilişkilerin de iki ülke halklarını daha da yakınlaştırıcı nitelikte olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Afganistan ile bağının 1920'li yıllara kadar uzandığını belirten Aydın, "Afganistan'ın karşı karşıya bulunduğu tüm sınamaları uluslararası toplumun da desteğiyle aşarak refah ve istikrar yolunda ilerlemeye devam edeceğine inanıyoruz. Afganistan'a yönelik yardım programımız bugün itibarıyla bir milyar doları aşmıştır. Binden fazla projeyi gerçekleştirmiş durumdayız. Devam eden bu programlar ülkemizin en büyük dış yardım programlarından birisidir." diye konuştu. Aydın, Türkiye'nin gerek ikili ilişkiler gerek NATO bağlamında Afganistan'a desteğinin devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok projeye destek verdiğini vurgulayan Aydın, özellikle eğitim alanında 1990'lı yıllardan bu yana 3 bini aşkın Afgan öğrencinin burslu olarak Türkiye'de eğitim almasını sağladıklarını anlattı. Türk-Afgan Kız Üniversitesi Projesinin de yüksek öğrenim noktasında da iki ülke halklarını çok daha yakınlaştıracağını belirten Aydın, "Bizler Afganistan'ı barış ve refah içerisinde, komşularıyla barış içerisinde güçlü bir ülke olarak görmek istiyoruz. Bu anlamda Afganistan odaklı işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen İstanbul sürecinin 2018 yılında eş başkanlığını ikinci defa üstlendik. Çok taraflı platformlarda da biz bu çabayı sürdürüyoruz." dedi. Aydın, Türkiye'nin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında Afganistan'ın desteğini yakından gördüklerini anımsatarak, "Bu anlamda söz konusu hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mevcudiyetinin Afganistan'da da sonlandırılmasını ve FETÖ'ye bağlı okulların da Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun kim nerede durursa dursun biz Afganistan'da beraber durmaya devam edeceğiz. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.