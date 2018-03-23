Afrin halkı: “Korkmayın, Türk kardeşlerimiz geldi”

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’de bölge halkı Türk askerleri için “Korkmayın, Türk kardeşlerimiz geldi” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’nin terör örgütlerinden temizlenmesiyle birlikte bölgede hayat normale dönemeye başladı. Afrin ilçe merkezinin de kontrol altına alınmasıyla, Türk Kızılay’ı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlı (AFAD) yetkililerinin koordinasyonunda bölgeye insani yardım götürdü ve Afrin’deki yaşamın normale dönmesi için, bölge halkına yardım etti. Afrin esnafının yeniden satış yapmaya başladığı ilçede, pek çok Türk insani yardım vakfı da yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Rami isimli Afrin sakinlerinden biri bölgenin son durumunu, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin bölgeye gelmesinden beridir Afrin halkı özgür hissetmeye başladı” şeklinde değerlendirdi. TSK ve ÖSO’nun bölgedeki genç kadın ve erkekleri kaçırıp zorla savaştırdığı PYD/PKK güçlerini bölgeden temizlediğini söyleyen Rami sözlerine, “TSK ve ÖSO bize ücretsiz olarak ekmek, yiyecek dağıttı ve birçok ihtiyacımızı karşıladı. Bu sebeple bölgedeki siviller neredeyse Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Özgür Suriye Ordusu’na katılmak istiyor” şeklinde devam etti.

“Korkmayın, Türk kardeşlerimiz geldi

Çocukların sokaklarda oynamaya başladığı ve yaşamın giderek normalleştiği Afrin’in önde gelen dini liderlerinden Şeyh Haj Ezzat Muhammad Al-Mohammad ilçenin son durumu hakkına “Korkmayın, barış geldi. İnşallah herkes evine dönecek. Korkmayın, Türk Kardeşlerimiz geldi. Allah’ın dediği gibi tüm müminler kardeştir” dedi.

Araplarla Kürtler arasındaki kargaşadan da bahseden Şeyh Haj Ezzat, “Kim ki Araplar ile Kürtleri birbirine düşürmek istiyor, işte onlar fitnecidir. Peygamber efendimiz kimseyi sen Arap’sın sen Kürt’sün diye ayırmıyordu. Nitekim Allah da Kuran-ı Kerim’de ‘Ey halk, sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi ırklara ve boylara ayırdık. Allah yanında sizin en değerliniz en erdemli olanınızdır. Allah bilendir, haberdardır’ diyor. Müslümanlar, ne bir insana ne de başka bir canlıya zarar vermezler. Müslümanlara zarar verenlerde bizden değildir” ifadelerini kullandı.

“Yeniden okula dönmek istiyoruz”

PYD/PKK’nın önceden bölgedeki okullarda kendi öğretilerini öğrencilere dayatmaya çalıştığını söyleyen Afrinli bir çocuk, “Eskiden PYD/PKK bize zorla kendi derslerini öğretiyordu. Kürtçe bilmememize rağmen bize zorla Kürtçe ders vermeye çalışıyorlardı. Bu sebeple okulu bırakmıştık. Ama artık okula geri dönmek istiyoruz, Afrin, tüm Suriye düzelsin istiyoruz” şeklinde konuştu.