"Afrin harekâtı boru hattı planlarını önlüyor"

İSTANBUL, (DHA) Geçtiğimiz Cumartesi günü Suriye'nin Afrin bölgesine başlatılan harekât devam ederken İbn Haldun Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Öcal, ABD'nin Afrin'de iki planı olduğunu, bunlardan birinin boru hattı oluşturmak, diğerinin ise İsrail'in güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi. Dr. Öcal, Türkiye'nin bu harekât ile bu planları önlediğini söyledi.

"TÜRKİYE HARİTALARIN DEĞİŞMESİNİ ÖNLÜYOR"

Afrin harekâtının kaçınılmaz olduğunu belirten Dr. Öcal DHA'ya değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

"Afrin o bölgede kalmış bir cepti. Teröristler vardı ve o bölgeyi yönetiyordu. Oradan kaçmış çok sayıda Kürt, Arap Türkiye'de yaşıyor. Onların geriye dönebilmesi için Afrin'in tekrardan asıl sahiplerine geri verilmesi lazımdı. Türkiye bunu sağlamaya çalışıyor. Burada ayrıca bizim terör koridoru dediğimiz, ABD'lilerin Kürt koridoru dediği kantonlar dizisi oluştu. Bu öyle bir şekil aldı ki Türkiye'nin sınırları adeta Kürt kantonu ya da Kürt federasyonundan ibaret hale gelecek. Bu iyi bir şey değil. Öncelikle Türkiye'yi, Arap komşularından tecrit ediyor. Bir de bu oluşum doğal değil. Yani uzun vadede orada olan Kürtler özerklik ilan etseydi buna Türkiye'nin söyleyecek bir şeyi olmazdı ama şu anda bu oluşumu zorlayan, sağlamaya çalışan Türkiye'den giden bir Kürt terörist grubu. Bu insanlar Arapça bile bilmiyor. Bu insanlar o ülkenin insanları bile değil. Türkiye buna daha fazla tahammül edemezdi. Onun için müdahale etti. 2009, Türkiye'nin orada oluşacak herhangi bir haritaya itiraz edeceğini belli ettiği tarihtir. 2013 de Türkiye'nin Suriye'de oynanacak oyuna 'Hayır' dediği tarih. Bu tarihler itibariyle bazı ABD'li subayların Türkiye'yi bölgede tecrit ederek yeni bir petrol boru hattı için imkân sağlamak ve Türkiye üzerinden geçmesini önlemekti. Plana göre bu koridor Akdeniz'e kavuşmalıydı. Türkiye bu planı önlüyor. Eğer ABD'liler bu planda ısrar edecek olursa bu fiilen imkânsız hale gelecek. Bir de ABD'lilerin iddiası Şii yayılmacılığını önlemek; İsrail'in güvenliğini sağlamak, Rusların güneye inmesini engellemek gibi uçuk fikirlerdi. Bunların, Türkiye'nin uzun vadede çıkarları ile hiçbir alakası yok. Onun için Türkiye bu tür planlara 'Evet' diyemezdi, bunların oluşması için imkân hazırlayamazdı. Türkiye kendi çıkarlarını düşünüyor. Bu çıkarların başında da sınırlarında bir terör devleti istemiyor."