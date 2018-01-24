"Afrin Harekatı'nda ikinci aşamada algı operasyonlarına dikkat!"

Son Güncelleme 10 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 11:00 |10 saat önce

İSTANBUL, (DHA) -OKAN Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hasan Deniz Pekşen, ilk aşamanın tamamlanıp ikinci aşamaya geçildiğinde risklerin artacağı uyarısında bulundu. Pekşen, "TSK köylerde mücadele ederken dünya kamuoyuna, karşı taraf özellikle sivillerin öldürüldüğüne dair, psikolojik çalışma yürütecektir. Algı operasyonlarına dikkat etmek gerekir. Bu çatışmayı yalnızca silahlı kuvvetler anlamında değil, algı yönetimi anlamında da ilgili birimlerimizin örgütlemiş olduğunu düşünüyorum, örgütlenmekte şart" dedi. Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 5'inci gününde gelinen aşamayı değerlendiren Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Deniz Pekşen, Türkiye'nin Afrin'de iç içe geçmiş birkaç hedefinden bahsederek, ilk aşamanın başarıyla tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Pekşen,"Bunların ilki terör örgütü YPG üzerinden orada konuşlanmış olan ve Türkiye'ye uzunca bir süredir karşı taraftan attıkları havan topu ve roketlerle doğrudan tehdit oluşturan Hatay üzerinden ülkemize sızarak terör örgütü PKK eylemleri yapan bir terörist YPG unsuru, en temel hedef bölgenin bu unsurlardan temizlenmesi. Bunun sağlanmasıyla birlikte ÖSO'nun denetimindeki alanın batıya doğru yani Türkiye'ye doğru genişletilmesi ve bir güvenli alan oluşturulması ve bu güvenli alana ilk Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi ülkemize sığınmacı olarak gelen nüfusun bir kısmını da kaydırarak mülteci nüfusunun azaltılması için yapılan operasyondur" diyor.

"İLK AŞAMA GAYET BAŞARILI GEÇTİ" Operasyonun birkaç aşaması olacağını aktaran Pekşen, "Bunun ilk aşaması şu anda sürüyor. Henüz köylere ve Afrin merkezinin dışında kalan terör örgütü YPG'lilerin uzun süredir hazırlık yaptıkları alanların dağıtılarak meskun mahallere doğru ilerlemesini içeren aşamadayız. Bu kısmının gayet başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle Rusya ile yapılan görüşmeler sonrasında hava sahasının açılmasıyla hava kuvvetlerinin yaptığı operasyonların askeri uzmanlarca son derece başarılı olduğu kabul ediliyor" ifadelerini kullandı. "İKİNCİ AŞAMAYA YAVAŞ YAVAŞ GEÇİLİYOR, ASIL ZOR KISIM BUNDAN SONRA BAŞLAYACAKTIR" Asıl aşamanın, bölgedeki coğrafi özellikleri kullanarak dağlık, tepelik alana mevzilenmiş olan terör örgütü YPG güçlerinin elindeki kozların bombardımanla yok edilmesi ve böylelikle kara kuvvetlerinin ilerleyişini kolaylaştırmak yönünde olduğunu dile getiren ve bu kısım önemli ölçüde tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Pekşen, "Artık birkaç köye girildiğinin haberlerini de alıyoruz. İkinci aşamaya yavaş yavaş geçildiğini söyleyebiliriz. İlk aşama bittiği süre göz önünde bulundurulduğunda başarılıydı. Asıl zor kısmı bundan sonra başlayacaktır. Çünkü araziden geri çekilen güçlerin köylere sızmaya başladığını biliyoruz. Köylerdeki sorunda terörist olan unsurla oradaki sivil halkı birbirinden ayırt edememek olacaktır" dedi.