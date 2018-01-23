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"Afrin operasyonu terör koridoruna karşı ikinci büyük adımdır"

POLİTİKA HABERLERİ | 23.01.2018 13:48 | Son Güncelleme 6 saat önce

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Afrin operasyonu, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden, terör örgütlerini tahterevalli gibi birbirini besleyen mekanizmayla oldu bittiye getirilerek, Türkiye'yi içe kapatmaya dayalı, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna yönelik kapsamlı ikinci büyük adımdır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' adıyla başlattığı operasyonun bugün 4'üncü günü. İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Hacısalihoğlu bu operasyona ilişkin açıklama yaptı. İlk adımın 2016 yılının eylül ayında Fırat Kalkanı operasyonuyla başladığını belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bugün itibariyle ikinci adımla aslında yeni bir dönem başlıyor. Afrin ikinci adımının en önemli düğüm noktasıdır. Çünkü Suriye'nin artık sürdürülemez yeni döneminde özellikle Rusya ile Türkiye'nin normalleşme ilişkisi içerisindeki üçgen giderek daralıyor. Özellikle PKK/PYD terör örgütü meselesinde Rusya'nın açık bir tercih yapması gerekiyordu. Afrin bu açıdan anlamlıydı ve önemliydi" diye konuştu.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN BU OPERASYONDAN BAŞARIYLA ÇIKACAĞINDAN HİÇBİR ŞÜPHEMİZ YOK"

Afrin'de Rusların olduğunu ve PYD'nin bu Rus varlığına yaslanarak bölgeden Türkiye'nin içine sızmalarla sürekli tehdit odağını canlı tutarak varlığını sürdürdüğünü aktaran Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyondan başarıyla çıkacağından hiçbir şüphemiz yok. Ayrıca Afrin'le de sonlanmayacak mutlaka Menbiç ve Fırat'ın doğusunu da içine katacak şekilde Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayarak, aynı zamanda da Suriye'nin toprak bütünlüğüne dayalı anlayışla operasyon sürecektir" ifadelerini kullandı.

"AFRİN OPERASYONU SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI AÇISINDAN DA BÜYÜK BİR ADIMDIR"

Türkiye'nin düzenlediği bu harekatın sadece kendi güvenliğini değil, Suriye'deki bütün mazlum halkların barış, istikrar içerisinde yaşaması için de büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Suriye'nin önemli bölümünü ele geçirmiş olan terör örgütlerinden arındırılarak toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda da büyük bir adım atmış oldu" dedi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE BM ROLÜ ÜSTLENDİ"

Suriye'de geldiğimiz noktada cansız bedenler ve sığınmacılar gibi iki acı ürettiğini, kimsenin de buna seyirci kalamayacağını belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Türkiye doğrudan bundan etkileniyor. Terör örgütlerinin burada yuvalanması, bir kuluçka merkezi gibi yeşerip büyümesine karşı bu operasyonun yapılması gerekiyordu. Türkiye, güvenliğini ve istikrarını sağlamak açısından uzun vadede olumlu etkilenecektir. Sığınmacıların sığındığı yegane yer Türkiye oldu. Bu anlamda Türkiye Birleşmiş Milletler(BM) rolü bile üstlendi. Bunun da çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu insanların yerine yurduna, kendi topraklarına kavuşmaları lazım. Bu harekatın uzun vadede birde böyle bir etkisi olacak" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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