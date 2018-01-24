Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz

Son Güncelleme 6 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 10:33 |6 saat önce

CNN International’a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'nın “Kürtlere yönelik olduğu” iddialarının doğru olmadığını, operasyonun terör unsurlarına yönelik olduğunu, bölgede teröristlerin ‘devlet’ gibi bir yapı kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kalın, ABD’nin terör örgütü YPG/PYD’ye verdiği tüm silah ve teçhizatı geri alması gerektiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, CNN International kanalında Christiane Amanpour ile Zeytin Dalı Harekatı’nı ve Suriye’deki durumu değerlendirdi. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’un bugün bir telefon görüşmesi yapacaklarını da belirtti. ERDOĞAN VE TRUMP'TAN KRİTİK GÖRÜŞME KARARI! SAAT VERİLDİ! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün saat 20.30'da bir görüşecek. Görüşme öncesi CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amanpour’un “Ortada son derece tehlikeli bir durum varmış gibi görünüyor. Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattınız ve bu harekat doğrudan doğruya ABD tarafından desteklenen güçleri ve bölgedeki Amerikan varlığını hedef alıyor. Bu nasıl olabiliyor?” sorusuna “Biz PYD-YPG’nin DEAŞ ile mücadele adı altında Amerikalılar tarafından desteklenmesi konusunu aylardır, hatta yıllardır gündeme getiriyoruz. Ancak ne Amerikan tarafından ne de bölge ülkelerinden olumlu bir sonuç veya ikna edici bir yanıt alamadık. Bu adımı atmamız, sınırlarımız boyunca ulusal güvenliğimizi güvence altına alabilmekti. Son bir yıllık dönemde PYD-YPG kontrolünde bulunan Afrin bölgesinden yaklaşık 700 saldırı gerçekleştirildi. Sınırın her iki tarafında operasyonlar düzenlendi. Biz bu konuyu defalarca gündeme getirdik. Ancak günün sonunda sınırımızı korumak için adım atmamız gerekiyordu. Üstelik bildiğiniz gibi PYD ve YPG, PKK’nın Suriye kollarını oluşturuyor. PKK hem Avrupa’da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde terör örgütü olarak kabul ediliyor. Biz böyle bir terör örgütünün sınırlarımızın yanı başında özerklik elde etmesine veya devletimsi bir yapı kurmasına tahammül edemeyiz” dedi.

"ABD, SURİYE'DE MÜTTEFİKİ OLARAK BİR MARKSİST-LENİNİST ÖRGÜTÜ BELİRLEMİŞ BULUNUYOR" Kalın, bu süreçte Türkiye ile ABD’nin karşı karşıya gelme ihtimali ve ABD ile sıcak çatışma içerisine girmemek için Türkiye’nin herhangi bir önlem alıp almadığı sorusuna ise, “Öncelikle Amerikalılar Afrin bölgesinde bulunmuyor. Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan Mümbiç bölgesinde bulunuyorlar. Burada Suriye’nin batı tarafından bahsediyorum. Ayrıca operasyonla ilgili müttefiklerimize bilgi verdik. Birleşmiş Milletleri ve Güvenlik Konseyinin daimi üyelerini bilgilendirdik. Cumhurbaşkanımız bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir görüşme yaptı. Başkan Trump ile yarın bir görüşme yapacak. Bu diplomatik temasları, herkesin ne yaptığımızı anlaması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Yani bu süreci şeffaf şekilde yürütüyoruz. Çünkü burada ulusal güvenliğimiz söz konusu. Bu Afrin Kürtlerine veya Suriye Kürtlerine yönelik bir harekat değil. Bu harekat, Kürtleri temsil ettiğini iddia eden bir terör ağına yönelik gerçekleştiriliyor. Tabii ki bu iddianın gerçeklerle hiçbir ilgisi yok. PKK-PYD’nin Marksist Leninist ideolojisini kabul etmeyen binlerce Kürt var. Zaten burada modern tarihin en büyük ironilerinden birini görüyoruz. ABD, Suriye’de müttefiki olarak bir Marksist Leninist örgütü belirlemiş bulunuyor” şeklinde konuştu.