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Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz

POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 10:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

CNN International’a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'nın “Kürtlere yönelik olduğu” iddialarının doğru olmadığını, operasyonun terör unsurlarına yönelik olduğunu, bölgede teröristlerin ‘devlet’ gibi bir yapı kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kalın, ABD’nin terör örgütü YPG/PYD’ye verdiği tüm silah ve teçhizatı geri alması gerektiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, CNN International kanalında Christiane Amanpour ile Zeytin Dalı Harekatı’nı ve Suriye’deki durumu değerlendirdi. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’un bugün bir telefon görüşmesi yapacaklarını da belirtti.

ERDOĞAN VE TRUMP'TAN KRİTİK GÖRÜŞME KARARI! SAAT VERİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün saat 20.30'da bir görüşecek. Görüşme öncesi CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amanpour’un “Ortada son derece tehlikeli bir durum varmış gibi görünüyor. Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattınız ve bu harekat doğrudan doğruya ABD tarafından desteklenen güçleri ve bölgedeki Amerikan varlığını hedef alıyor. Bu nasıl olabiliyor?” sorusuna “Biz PYD-YPG’nin DEAŞ ile mücadele adı altında Amerikalılar tarafından desteklenmesi konusunu aylardır, hatta yıllardır gündeme getiriyoruz. Ancak ne Amerikan tarafından ne de bölge ülkelerinden olumlu bir sonuç veya ikna edici bir yanıt alamadık. Bu adımı atmamız, sınırlarımız boyunca ulusal güvenliğimizi güvence altına alabilmekti. Son bir yıllık dönemde PYD-YPG kontrolünde bulunan Afrin bölgesinden yaklaşık 700 saldırı gerçekleştirildi. Sınırın her iki tarafında operasyonlar düzenlendi. Biz bu konuyu defalarca gündeme getirdik. Ancak günün sonunda sınırımızı korumak için adım atmamız gerekiyordu. Üstelik bildiğiniz gibi PYD ve YPG, PKK’nın Suriye kollarını oluşturuyor. PKK hem Avrupa’da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde terör örgütü olarak kabul ediliyor. Biz böyle bir terör örgütünün sınırlarımızın yanı başında özerklik elde etmesine veya devletimsi bir yapı kurmasına tahammül edemeyiz” dedi.

"ABD, SURİYE'DE MÜTTEFİKİ OLARAK BİR MARKSİST-LENİNİST ÖRGÜTÜ BELİRLEMİŞ BULUNUYOR"

Kalın, bu süreçte Türkiye ile ABD’nin karşı karşıya gelme ihtimali ve ABD ile sıcak çatışma içerisine girmemek için Türkiye’nin herhangi bir önlem alıp almadığı sorusuna ise, “Öncelikle Amerikalılar Afrin bölgesinde bulunmuyor. Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan Mümbiç bölgesinde bulunuyorlar. Burada Suriye’nin batı tarafından bahsediyorum. Ayrıca operasyonla ilgili müttefiklerimize bilgi verdik. Birleşmiş Milletleri ve Güvenlik Konseyinin daimi üyelerini bilgilendirdik. Cumhurbaşkanımız bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir görüşme yaptı. Başkan Trump ile yarın bir görüşme yapacak. Bu diplomatik temasları, herkesin ne yaptığımızı anlaması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Yani bu süreci şeffaf şekilde yürütüyoruz. Çünkü burada ulusal güvenliğimiz söz konusu. Bu Afrin Kürtlerine veya Suriye Kürtlerine yönelik bir harekat değil. Bu harekat, Kürtleri temsil ettiğini iddia eden bir terör ağına yönelik gerçekleştiriliyor. Tabii ki bu iddianın gerçeklerle hiçbir ilgisi yok. PKK-PYD’nin Marksist Leninist ideolojisini kabul etmeyen binlerce Kürt var. Zaten burada modern tarihin en büyük ironilerinden birini görüyoruz. ABD, Suriye’de müttefiki olarak bir Marksist Leninist örgütü belirlemiş bulunuyor” şeklinde konuştu.

"NEDEN ONLARI HALÂ DESTEKLİYORSUNUZ?"

Programda eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter’ın arşiv görüntülerini izleten Amanpour, “Burada Ash Carter’ın hassasiyetlerinizi anladığını görüyorsunuz. Ancak bu başarılı savaşçılar oralarda yaşıyor. Bu kişilerin silahlarını Türkiye’ye çevirmemesini sağlamak için ABD’nin yapabileceği bir şey var mı?” sorusuna cevap veren Kalın, “ABD’nin atabileceği ve atması gereken bir somut adım var. O da son iki yılda PYD-YPG’ye verdikleri tüm silahları toplamaktır. Zira bu askeri desteğin verilmesi, DEAŞ ile mücadele çerçevesinde makul gösteriliyordu. Bize defalarca ‘DEAŞ tehdidi ortadan kalktıktan sonra PYD-YPG’ye askeri destek verilmeyecek’ dediler. Şimdi DEAŞ ortadan kaldırıldı ancak maalesef askeri yardım, silahlar ve mühimmat bu gruplara gitmeye devam ediyor. Burada sorulması gereken soru şudur; neden onları hâlâ destekliyorsunuz? DEAŞ tehdidi artık yok. Bu silahları bize karşı veya Araplar, Türkmenler ve diğer Suriyelilere karşı kullanmayacaklarını nasıl biliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

"BİZ SURİYE'DE RUSYA İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya’ya ilişkin soru üzerine Kalın, “Görüntüde Rusya’nın bu durumu manipüle etmek isteyeceğini düşünebilirsiniz ama Rusların böyle bir şey yaptığına şahit olmadık. Biz Suriye’de Rusya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ancak biz bir NATO müttefikiyiz ve ABD başta olmak üzere NATO müttefiklerimizin Türkiye’yi yaklaşık 30 yıldır hedef alan bu örgüte verdikleri desteği sonlandırmalarını bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında iyi bir ilişki olduğunu belirten Kalın, “Açıkçası iyi bir ilişkileri var. İyi bir kimya yakaladılar. Birçok kez telefonda ve şahsen görüştüler. Ve tekrar görüşecekler. Burada liderler seviyesinde çözmek durumunda olduğumuz bazı kritik sorunlar var. Türkiye-ABD ilişkisi PKK-PYD gibi gruplar tarafından zarar verilemeyecek kadar önemli. Birlikte çalışırsak bölgede daha büyük stratejik çıkarlarımız olur. Hem bölge açısından, hem bizim açımızdan hem de Amerikalılar açısından” diye konuştu.

İHA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Sizden herşey beklenir,başınızdaki devlet adamı bugüne kadar vermekle ve satmakla ve yolunu bulmakla meşguldü,gerci yakınlar,partililer tam gaz son vurgun gibi hareket ediyorlar oda ayrı bir konu,artık verecek hal kalmadı,can havliyle hatadan geri dönülmeye çalışılıyor ziyanı yok buda olumlu gelişmedir, işte tam bu noktada desteğimiz tamdır.Birde bu sadatmıdır ne halttır ne işi var güvenlik toplantısında, yemek ve temizlik şirketinide çağırsaydınız yani işmi bu.Bu tanrıverdi denen adamın kerameti kendinden menkul birde buna aldatılmayın artık.Adam gibi devlet olun.
yeni çıkan güvenlik toplantısında BASINA yönelik kısıtlamalara ne demeli ZARRAP ** MAN ve DİĞERLER görmezdenmi gelinmeli
Peki ya Devlet Hava Meydanlarında Şanlı TÜRK BAYRAĞI nın yanına Paçavralarını Asar ıken ve Salim MÜSLİM i Devlet Protokolinde KIRMIZI HALI lar ile Karşılar iken Neciydi Bunlar..? Bu Güne Kadar hiç bir Dediniz Dediğini Tutmadı Ama İNŞALLAH Müsade Etmezssiniz Devlet yapılanmasına
ABD.nin burada yaptığı puştluk ve fitneliktir,misak-i milli gibi dünyaya ilan ettiğimiz bir sahada böyle bir oluşumu başlatması izah edilemez, Türkiye bunun önlemini var gücü ile almalı, aksi halde lozandan çoooooook geriye gideriz,tabi bu noktaya niçin gelindi sorusu bir kenarda duruyor.AKP ve Davutoğlu denen cahilin hataları çok büyük,suriyeyi karışırıyorsunda karışıklıktan sonraki pilanın nedir,kan mı gözyaşımı anlat bakalım.Oradaki bir yapılanma senin açıkladığın misak-i millini yırtıp atmak anlamına gelir.S.Şahın kemikleri zaten başlı başına bir facia,buradan Erdoğan gazisi falan çıkmaz.
sayın kalın burda unutuğumuz bir şey var abd.ab.israil.rusya.da içinde hepsi deiş diye bir terörist,in peşinden koalıasyon kuruldu bunların deaşdeişdenen terör örgütünü yok etmek için kuruldu peki bu örgüt şuan fiilen mağlup oldu bitti dedilerde şimdi pkk,nın dahil olduğu.pyd.sdg.kck.vs.içinde olduğunu yıllarca aynı terörist grup olduğunu türkiyemiz söyledi dünyaya ne oldu pyd-sdg-kck.yı beslediler yeni bir örgüt kurdular abd-ab-israil-rusya.da içinde deaş yok olduda nereye gitti bu terör örgütü şuan pyd-sdk-kck-vs. de buluştu birlikte tek düşmanlarıda türkiyemiz ne anladık bundan silahlarda c
Pyd başkanı ve barzaniyi ben ağırlamadım.Barzani peşmergesi Türkiye üstünden Pyd ypg ye yardıma gitti.Ben müsaade etmedim.Geçmiş hatalarınızı düzeltiyorsunuz şimdi.Olsun akp çok ama çok geç oldu.Ama biz yine de doğruyu yaparsanız yanınızda oluruz.Hocaefendinizi gördünüz.Diğer tarikatları şımartmayın artık akıllanın.Birde amerikanın ve pkk nın olduğu münbiç e cesaret edip girin.Bop tan vazgeçin artık.Türkün partisi olun.Ne amerika ne araplar umrumda değil.Sizinde olmasın.
Kendi ağzınızla söylüyorsunuz daes bitti.peki niye sınır ötesi harekat daese karşı diye propaganda yapıyorsunuz Kürtler daeş i yendi siz desteklediniz el-nusra gibi örgütleri. yenildiler şimdi sahaya giriyorsunuz.kurtlere karşı bu harekat siz kimi kandırıyorsunuz kimse yemiyor merak etmeyin.basin susmuş sessizlik var ama şimdilik.islam hattı oluşturma gayretiniz var yoksa vatan derdiniz değil.
sayın kalın bey adama sormazlar mı bu pyd puştu daha oralarda yokken kılınız kıpırdamadı da herşeyi seyrettiniz sonra elini kolunu sallaya sallaya herkes biryerlere yerleşti siz yine seyrettiniz sonra çıkmış diyorsunuz ki devlet kurmaya müsaade etmeyiz.ya hadi size oy verenleri aptal yerine koyup kandırıyoesunuz anladık ta herşey olup bitmiş şimdi kalkmış operASYON YAPIYORSUNUZ OK tabiiki devlet olarak sınır güvenliğimiz ön planda herkes katılıyor buna...da bal gibi de gündem değiştirmek için yaptığınızı bütün dünya görüyor söylüyor buna ne diyeceksiniz.hep aldatıldınız hep.
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