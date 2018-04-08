YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yönelik eleştirilerine ilişkin, "Ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin sanatçıları, ülkenin siyasetçileri, vatandaşlarımızın, TSK'nın elde ettiği büyük bir başarı karşısında sevinç duyması kadar doğal bir şey olamaz. Onlara teşekkür etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Öyle gözüküyor ki, Afrin zaferi Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozmuştur." dedi.

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen Bakanlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı öncesinde, basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları hedef alan ifadelerini sorması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun millete olduğunu gibi sanatçılara da saygısızlığın alasını yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarında kendisi kaybedince de halkı suçladığını ifade eden Bozdağ, "Kendisine eleştiri yürüten kişiyi, dün Çorum'da da gördük, tahammül edemedi, hemen vatandaşı suçladı ve hakaret ediyor. Bu, alışkanlık haline gelmiş. Akıl ve fikir fukarası olan kişi, akılda ve fikirdeki eksikliğini küfür ve hakaretle kapatmaya çalışır. Şu anda görüyoruz ki CHP Genel Başkanı, akıl ve fikir fukaralığını millete ve milletin sanatçılarına hakaret etmekle kapatmaya çalışıyor. Böylesi bir açıklık, küfür ve hakaretle kapatılamaz. Bunu öğrenmesi lazım." diye konuştu.