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Afrin’de mahalli meclis hayatı normalleştirme çalışmalarına başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 10:42 | Son Güncelleme

Teröristlerden temizlenmesinin ardından Türkiye’nin desteği ve Suriye geçici hükümetinin gözetimi altında Afrin halkının ileri gelenleri tarafından yapılan seçimle 11’i Kürt, 8’i Arap ve biri de Türkmenlerden 20 üyeli mahalli meclis kuruldu.

Teröristlerden temizlenmesinin ardından Türkiye’nin desteği ve Suriye geçici hükümetinin gözetimi altında Afrin halkının ileri gelenleri tarafından yapılan seçimle 11’i Kürt, 8’i Arap ve biri de Türkmenlerden 20 üyeli mahalli meclis kuruldu. Mahalli Meclis şehirde hayatı normalleştirme çalışmaları için her türlü tedbiri almaya başladı.
Mahalli meclis şehir halkına her türlü hizmeti sağlamak için gerekli idari bölümleri kurarak hayatı normalleştirmeye başladı. Meclis binasında Eğitim, hukuk, ve belediye hizmetleri gibi bölümleri oluşturuldu. Mahalli yönetim şehre temiz su vermeye başladı ve şehrin temizliği ve çöp toplama hizmetlerini de yapmaya başladı.
Afrin Mahalli Meclis Başkan yardımcısı Abdu Nebhan, mahalli meclisin çalışması hakkında yaptığı açıklamada, Afrin’in teröristlerden temizlenmesinden iki gün sonra gönüllü olarak şehrin idaresi için çalışmaya başladıklarını, şehre su verip çöpleri temizlediklerini ve fırınları açtıklarını söyledi.
Abdu Nebhan, teröristlerin yıllarca şehre hizmet vermediklerini, buraları terk ederken de şehri harabeye çevirdilerini söyledi.
Abdu Nebhan yaptığı açıklamada bir hafta önce de seçimle seçim yaparak mahalli meclisi kurduklarını söyledi. Abdu Nebhan, Türkiye’nin Suriye geçici hükümeti başkanı Cevat Ebu Hasan ile koordinasyon içinde bize bu konuda destek verdi” dedi.
Afrin Meclisi Başkan Yardımcısı Abdu Nebhan, meclis kurma çalışmaları sırasında Ankara ve İstanbul ile görüşmeler yaptıklarını, Gaziantep’te Afrinliler olarak bir konferans yaptıklarını, geçici Suriye hükümetinin temsilcilerinin gözetiminde mahalli meclisin kurulduğunu söyledi.
Afrin Meclisi Başkan Yardımcısı Abdu Nebhan, “Kısa zaman sonra insanlar Afrin’in ne kadar güzelleştiğini görüp şaşıracaklar” dedi.
Mahalli meclisin çalışmaya başlaması ve gerekli düzenlemelerin yapmasıyla şehirde hayat canlılığına geri dönmeye başladı. Her türlü ticari faaliyet normale döndü. Dükkanlar açılmaya trafik normal akışına dönmeye başladı. Şehri terk edenler de geri dönmeye başladı.

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