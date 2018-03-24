"Afrin'deki, Fırat Kalkanı'ndaki aslanlarımız bir zulmü bitiriyor"

"Hani 3 yaşında Suriyeli bir çocuk vardı, 'Ölünce Allah'a her şeyi anlatacağım.' diyen. Anlatmış. Allah'ın ordusu o çocuğun intikamını almaya geldi. Elhamdülillah Afrin'deki aslanlarımız, Fırat Kalkanı'ndaki aslanlarımız bir zulmü bitiriyor. Ecdadından gördüğünü tekrar ediyor."

Suriyeli bir çocuğun sözlerini anımsatan Zeybekci, şöyle konuştu:

Zeybekci, partilerinde fitneye asla izin vermeyeceklerini ifade ederek her hafta dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirdikleri görüşmeleri Türkiye için yaptıklarını anlattı.

Kendilerinin ancak bir bütün olurlarsa bir anlam ifade edeceğini vurgulayan Zeybekci, "Güneş üzerime doğmuyorsa dünyaya doğmasın" deniliyorsa onun siyaset olmadığı dile getirdi.

Zeybekci, Tavas ilçesinde partisince düzenlenen 5. Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, işleri aksatmadan, aileleri ihmal etmeden siyaset yapacaklarını ve siyaseti hakkıyla yapması gerekenlerin 7 gün 24 saat koşturmayı bileceklerini söyledi.

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Elhamdülillah Afrin'deki aslanlarımız, Fırat Kalkanı'ndaki aslanlarımız bir zulmü bitiriyor. Ecdadından gördüğünü tekrar ediyor." dedi.

Türkiye'nin 2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu, ihracatını yüzde 10'nun üzerinde artırarak dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirten Zeybekci, "2018 yılı ile ilgili beklentilerimiz yine aynı şekilde. Bakın Türkiye nereden nerelere geldi. Önceden birisi öksürürse Türkiye'de ekonomi yerle bir oluyordu. Dünyanın en büyük operasyonları yapılıyor şu anda. 15 Temmuz ihanet girişimi yaşandı. Ekonomimiz dimdik ayakta Allah'a şükür. Felaket tellallarına sakın itibar etmeyin." değerlendirmesini yaptı.

Zeybekci, cumhurbaşkanlığı referandumunda siyasette uzlaşma olacak dediğini hatırlatarak "Hatırlayın 'Siyasette artık uzlaşma, tahammül, aynı tarafta olanların bir araya geldiğini göreceğiz ve (Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır) diyenlerin birleştiğini göreceğiz.' demiştik. Bir yıl önce söyledim. Elhamdülillah bugün gerçekleştiğini görüyoruz." dedi.

Tek listeyle gidilen seçimde İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Şükran Kısaoğlu seçildi.

Tekke Mahallesi'ndeki bir dokuma atölyesini gezen Bakan Zeybekci, Sarıabat Mahallesi'nde yaşayan ve çocukluk yıllarında 2 yıl kendisine bakan 106 yaşındaki Fatma Kozalı'yı da ziyaret etti.