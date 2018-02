"Afrin’e girerken kimseyle pazarlık yapmadık, Menbiç’e girerken de yapmayacağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Afrin’den sonra Menbiç’in de teröristlerden arındırılacağını ordumuzun Başkomutanı Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştır. Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye El Bab’a da pazarlıkla girmedi, Afrin’e de pazarlıkla ilerlemiyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Yıldırım ilçe teşkilatları vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, Elbab’a girerken de Afrin’e girerken de kimseyle pazarlık yapılmadığını Menbiç’e girerken de kimseyle yapılmayacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, AK Parti’nin kaderinin Türkiye’nin kaderi ile örtüşürken Suriye sınırında gelişen olayların ve Zeytin Dalı Harekatı’nın bu çerçevede iyi okunması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın talimatıyla, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, çok önemli bir harekat başlatılmıştır. Türkiye’nin haklı davası gereği attığı adım karşısında neredeyse her platformda muhalif bir dil benimseyen tüm devletler dahi, bu harekatın Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullanmakta olduğunu, terörle mücadele olduğunu, sınır güvenliğini sağlamak için olduğunu kabul etmek zorunda kalmışlardır. Devlet olmanın gereği neyse, Türkiye Cumhuriyeti bunu yapmaktadır ve yapmayı sürdürecektir."

Zeytin Dalı Harekatı’nın insanın değerini ve onurunu yüceltmekten başka bir gayesi olmadığına değinen Çavuşoğlu, "Mesele kan tacirlerinin at koşturduğu bir bölgeye razı gelip gelmemektir. Hamd olsun güçlü Türkiye ile kan tacirlerine geçit yok. Terör eliyle bölgede zulüm saçanlara, kan tacirlerine dur diyeceğiz. Hemen sınırlarımızda yaşanan şiddet, çatışma sarmalı ile terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda yaklaşık 370 bini Kürt olmak üzere 3 buçuk milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek tek yer, sığınılacak tek güvenli liman olarak Türkiye’yi görmüştür. Sürgüne yollanan, soykırımla muhatap olan Kürt kardeşlerim var. Bizler bu zulme seyirci kalamayız. Zulüm altında inleyen Kürt kardeşlerimiz bunlardan çok muzdarip. Bizler bu kardeşlerimizin kurda kuşa yem olmalarına göz yummadık, yummayacağız."

Çavuşoğlu, son teröriste kadar operasyonların devam edeceğini vurgulayarak, "Bu açıdan Türkiye mazlum ve mağdurlar için güvenilir bir liman olurken, aziz milletimiz darda kalana ulaşan yardım eli olmuş, şanlı bayrağımız güvenin teminatı ve yarınlara olan umudun adı olmuştur. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri çok başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Hava harekatı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekat, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Burada hedef tamamen terör örgütleridir, teröristlerdir. Askerlerimiz masum insanların zarar görmemesi için kılı kırk yarıyor. Burada dik durmak önemlidir. Sessiz kalan, el pençe divan duran bir ülke değiliz artık. Türkiye hayal aleminde kendilerine korku imparatorlukları kuranların oyunlarını bozuyor. Olayın özü budur. Burada hedef çok açıktır, bölgedeki son teröriste ulaşmaktır. Bölgede terörist kalmaması için her türlü askeri operasyon icra edilecektir" diye konuştu.

3,5 milyon Suriyelinin güven içinde evlerine dönene kadar durmayacaklarını vurgulayan Çavuşoğu, "Türkiye’de kendi evlerinde gibi ağırladığımız, 3,5 milyon Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız" dedi.

“El Bab’a, Afrin’e girerken kimseyle pazarlık yapmadık. Menbiç’e girerken de yapmayacağız” diyen Çavuşuğlu, "Afrin’den sonra Menbiç’in de teröristlerden arındırılacağını ordumuzun Başkomutanı Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştır. Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye El Bab’a da pazarlıkla girmedi, Afrin’e de pazarlıkla ilerlemiyor. Menbiç’e de gidecekse pazarlıkla gitmeyecek. Bunun altını çiziyoruz. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığını, terörü bölgeden, sınırından kazımaya kararlı olduğunu ifade edelim. Cenab-ı Hak’tan şehitlerimize rahmet diliyorum, askerlerimize güç kuvvet vermesini niyaz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi, ’Kimsesizlerin kimsesi olmak bizim için şereftir’ İşte bu şerefe layık olabilmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Büyük Türkiye, bizim tek idealimiz, vazgeçemeyeceğimiz sevdamız bu. Bu sevdaya tutulmuş tüm dava arkadaşlarımızı, hemşehrilerimi en derdin muhabbetle saygıyla selamlıyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum" ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Bursa milletvekilleri Mehmet Müezzinoğlu, Efkan Ala, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Müfit Aydın, İsmail Aydın, Zekeriya Birkan, Bennur Karaburun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.