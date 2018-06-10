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"Afrin'i başlarına yıktık, şimdi de Kandil'i başlarına yıkacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 21:20 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: -"Milletimiz istikrarın devamını, daha hızlı kalkınma ve daha güçlü yönetim istedi. Terörle mücadele kesintiye uğramasın istedi. Bakın Afrin'i başlarına yıktık. Şimdi de Kandil'i başlarına yıkacağız"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Milletimiz istikrarın devamını, daha hızlı kalkınma ve daha güçlü yönetim istedi. Terörle mücadele kesintiye uğramasın istedi. Bakın Afrin'i başlarına yıktık. Şimdi de Kandil'i başlarına yıkacağız." dedi.

Elvan, Tarsus ilçesi Bahşiş ve Yeşiltepe mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelip 24 Haziran’da yapılacak seçimler için destek istedi.

Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın annesi Hacı Lütfiye Kocamaz adına Tarsus ilçesi Anıt Mahallesi'nde yaptırılan cami açılışına katılan Elvan, burada yaptığı konuşmada, mübarek bir günde kutsal bir mekanın açılış törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleneklerin yaşatılması gerektiğini bildiren Elvan, "Cennet anaların ayağı altındır diyoruz ve buna inanıyoruz. Hem annelerimize hem de değerlerimize sahip çıkacağız. Bu değerlerimizi bu tür muhteşem camilerle yıllarca, yüzyıllarca yaşatacağız. Bu son derece önemli. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu cami sonsuza dek yaşayacak, ayakta kalacaktır." diye konuştu.

Kocamaz da bugünün hayatının en mutlu günü olduğunu belirterek, "Analarımızın hakkını onları sırtımıza alıp yaya olarak hacca götürsek ödeyemeyiz. Çile çekip bizlerin okuması, bir yerlere gelmesi için gece gündüz demeden çalışan, hayatını feda eden, yemeyip yediren, giymeyip giydiren analarımızı ve babalarımızın hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz." dedi.

- "Milletimiz istikrarın devamını istiyor"

Elvan, sonrasında merkez Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde, "Akdeniz Meyve Sineği ile Biyoteknik Mücadele Projesi" tuzak dağıtım törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Elvan, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin hedeflerinden bahseden Elvan, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştireceklerini, güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceklerini bildirdi.

Buraların bereketli topraklar olduğunu vurgulayan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok şeftaliyi siz yetiştiriyorsunuz. Hem iç pazara veriyorsunuz hem ihraç ediyorsunuz. Akdeniz meyve sineğe konusunda verdiğimiz sözü tuttuk mu? Tuttuk. Uzunca bir süre inşallah bu haşerelerden mahsulü korumuş olacağız. Tabii burada büyük bir beklenti var. Şeftaliyi endüstriyel gıda ürününe dönüştürmek için bir tesise ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Arkadaşlarla gerekli çalışmaları başlatacağız. Kısa sürede de bir yatırımcıyla da bu hedefinizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Çiftçimizin ihtiyacı olan fiziki yatırımları yapmak, onun elini rahatlatmak bizim boynumuzun borcu."

Milletin bir karar verdiğini referandumda cumhurbaşkanlığı sistemini onayladığını vurgulayan Elvan, "Milletimiz istikrarın devamını, daha hızlı kalkınma ve daha güçlü yönetim istedi. Terörle mücadele kesintiye uğramasın istedi. Bakın Afrin'i başlarına yıktık. Şimdi de Kandil'i başlarına yıkacağız. Milletimiz birlik, huzur, istikrar, yatırımlarımızın, dev projelerimizin devamını istiyor. İnşallah 24 Haziran'da sizler gereğini yapacak mısınız?" dedi.

Konuşmanın ardından proje kapsamına muhtarlara çiftçilere verilmek üzere meyve sineği tuzakları dağıtıldı.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

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