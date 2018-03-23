AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Açık Kapı Projesi ile süratli, kolay ve vatandaşı kurumdan kuruma, odadan odaya yoracak bir sistem değil de geldiği zaman bir yerde işleri görülsün, ayrıca bunların analizleri yapılsın istedik." dedi.

Bakan Eroğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, İçişleri Bakanlığınca vatandaşın talep, öneri ve sorunlarını doğrudan iletebilmesi için başlatılan Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi kapsamında, Valilik binası yanında oluşturulan Açık Kapı Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşla diyalog kurma konusunda bir çalışma başlattığını söyledi.

Vatandaş odaklı hizmet yapmak istediklerini ifade eden Eroğlu, "Açık Kapı Projesi ile süratli, kolay ve vatandaşı kurumdan kuruma, odadan odaya yoracak bir sistem değil de geldiği zaman bir yerde işleri görülsün, ayrıca bunların analizleri yapılsın istedik. İnternet ortamında elektronik ortamda müracaatları yapabilsin istedik." dedi.