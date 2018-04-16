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Afyonkarahisar'da CHP'den oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Merkezi tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla başlatılan oturma eylemi Afyonkarahisar'da da gerçekleşti.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - CHP Genel Merkezi tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla başlatılan oturma eylemi Afyonkarahisar'da da gerçekleşti. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından merkez PTT önünde düzenlenen 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' oturma eylemine CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Kemal Demirkırkan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayraklarıyla oturma eyleminin yapılacağı alanı dolduran partililer, 'Türkiye AKP'nin çiftliği değildir', '14 kale daha düşmesin Afyon Şeker Satılmasın' sloganları atarak OHAL'in uzatılmamasını istedi. İl Başkanı Demirkırkan basına yaptığı açıklamada, OHAL ile Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığını savunurken, OHAL'ın bir an önce bitirilmesi gerektiğine işaret etti. Demirkırkan, "İlan ederken '1.5 ay bile sürmeyecek' dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır" dedi. CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de mevcut hükümetin KHK ile Türkiye'yi yönetmeye çalıştığını kaydetti. Zeybek, "İşte OHAL koşullarını hazırlayanlar, FETÖ'ye destek verenler, bu ülkede laik demokratik cumhuriyetin yıkılması için darbe yapmak isteyenlerle paralel hareket edenler bu gün olağanüstü hal yasalarını yasalaştırmış ve KHK ile ülkeyi yönetmektedir. Buna buradaki yurttaşlarımızla beraber, Afyonkarahisar halkıyla ve 81 ilde bugün gerçekleştirdiğimiz oturma eylemleriyle beraber 'dur' demek istiyoruz. Demokrasiyi yok edenler demokrasinin içindeki tüm varlıkları ve oluşumları bugüne kadar laik demokratik cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkede yapmış olduğu devrimleri bir şekilde yok etmek isteyenler, cumhuriyeti yıkmak isteyenler emellerine ulaşamayacaktır" diye konuştu. Konuşmaların ardından grup oturma eylemi yaptı.

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