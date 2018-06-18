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Ağar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce de destek verdiğini belirterek, "Çok büyük işler başarmış bir AK Parti iktidarı var.

Ağar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- İÇİŞLERİ ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce de destek verdiğini belirterek, "Çok büyük işler başarmış bir AK Parti iktidarı var. Şahsen hiçbir makam ve mevki beklemiyorum. Her dönem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye desteğimizi ortaya koyduk. Ama bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı" dedi.
İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, AK Parti Elazığ Milletvekili 3'üncü sıra adayı olan oğlu Zülfü Tolga Ağar'a destek için kentteki gezilerine devam ediyor. Bu kapsamda baba Ağar, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile birlikte gerçekleşen ziyarette Mehmet Ağar, gündem ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce de destek verdiğini hatırlatan Ağar, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye desteğimizi ortaya koyduk. Ama bu kadar fiilen içerisinde yer almamıştık. Ama bugün Türkiye ciddi bir tercihle karşı karşıya olduğu için fiilen siyasete katılmayı bir mecburiyet, bir görev olarak kabul ettiğimi ifade etmiştim. Bugün de kanaatim pekişerek devam ediyor. Bu sadece oğlumun Elazığ'da aday olmasından kaynaklanan bir hususiyetin dışında mütalaa ediyorum. Gerek ekonomi, gerek askeri, gerek siyasi anlamda kuşatılmışlığın zincirlerini kıracak yegâne iradenin Sayın Cumhurbaşkanında olduğunu görüyorum" diye konuştu.
Türkiye'nin olağanüstü bir altyapı, gelişme ve hayat standartlarının yükseğe çekildiği dönemleri arka arkaya yaşadığını ifade eden Ağar, "Biraz daha işin içine girdiğimiz vakit, Elazığ üzerinde ve Türkiye genelinde istatistik rakamlara baktığımızda; Türkiye'nin ne kadar güçlü icraat yıllarını geride bıraktığını görmemek mümkün değil. Türkiye'de olağanüstü bir altyapı, gelişme ve hayat standartlarının yükseğe çekildiği dönemleri arka arkaya yaşadım. Bu noktada bu icraatların önünü daha da açacak yeni bir sistemle karşı karşıyayız. Bürokratların ve bürokrasi atamasının Cumhurbaşkanının daha geniş ve özgür iradesiyle ortaya koyacağı, bir çalışan kadro ve bu kadronun çalışma sistemi içerisinde kural ve kaidelerin engelleyici kısımlarının içerisinden çıkarılmasıyla yapılacak işlemlerin de ne kadar hız kazanacağı ortada" dedi.
PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu yıkılan Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu arsanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Bahçesi olacağını ifade eden Ağar, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımızla yaptığımız telefon görüşmesinin ardından Millet Bahçesi'ni Elazığ'a kazandıracağını söyledi. Vali Bey de beni arayarak 'Kaç yıldır milletin istediği şey gerçekleşiyor' dedi. Bu tercihi yapmakla ne kadar haklı olduğumu, somut bir olayla görmüş oldum. Sayın Cumhurbaşkanın da yapmak istediği bu; bürokratik engelleri ortadan kaldıran, çabuk uygulama ve çabuk karar. Şu anda TOKİ üzerinde çalışmalar başlamış, bizim beklediğimiz de bu. Hepimiz Elazığ'ın geleceği için tüm enerjimizi, planlı ve programlı gerçekleştirdiğimiz takdirde, bu şehir kabuğunu çatlatan bir doğum sancıları içerisinde, çok güzel şeyler ortaya çıkacak."

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Ağar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştıAğar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştıAğar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı

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