Ağar seçim sürecini değerlendirdi

ELAZIĞ (AA) - Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmede mevcut adaylar içinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi bir ağırlığı ve konulara hakimiyeti var. Erdoğan, ülkenin konularına karşı tavrı, kararlılığı, cesareti ve iradesiyle açıkça çok farklı bir noktada." dedi.
AK Parti'nin Elazığ mitingine katılan Ağar, oğlu AK Parti Elazığ 3. sıra milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmesi sorulan Ağar, "Önemli ve zorlu bir seçim süreci olacak ama milletin sağduyusu ortada. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmede mevcut adaylar içinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi bir ağırlığı ve konulara hakimiyeti var. Ülkenin konularına karşı tavrı, kararlılığı, cesareti ve iradesiyle açıkça çok farklı bir noktada." diye konuştu.
Mehmet Ağar, ülkenin terör örgütü PKK ve FETÖ'den arındırıldığı dönemde diğer adayların bu konuda bir fikrinin olmadığını, bunun millet tarafından çok açık şekilde görüldüğünü belirtti.
Halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam etmesini istediğini aktaran Ağar, şunları söyledi:
"Elazığ'dan aldığım havayı söylüyorum. Bu bölgede her şey açık görünüyor. Sadece çok konuşmak, bol bol laf etmekle olmuyor. Çözümler lazım. Bir de yapılanların görülmesi lazım. Yapılanlar görüldü. 16 senelik süreçte her konuda icraatlar yapıldı. Sağlık, ulaştırma, altyapıda önemli gelişmeler kaydedildi. Bunları vatandaş hafızasına kaydetmiştir. Önümüzdeki sürecin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum."
Zülfü Tolga Ağar da adaylık sürecinden itibaren Elazığ'da bulunduğunu belirterek, "Kampanyamızı yürütüyoruz. Hemşehrilerimiz de büyük teveccüh gösteriyorlar. 24 Haziran akşamı bunun sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.
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